De Britse regering gaat meer dan 100 miljoen Britse pond (111 miljoen euro) uitgeven aan extra veerdiensten voor het geval dat het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie vertrekt zonder deal.

De extra veerdiensten moeten helpen met het wegwerken van achterstanden aan de grens. Naar verwachting zal een zogeheten 'no deal'-scenario leiden tot flinke rijen aan de grens. In een dergelijke situatie zullen de controles aan de grens namelijk weer terugkeren.

De Britse overheid heeft drie contracten gesloten: de veerdiensten Brittany Ferries en DFDS kregen beide een contract ter waarde van 47 miljoen pond, Seaborne Freight sloot een deal met de Britse regering voor 14 miljoen pond. De veerdiensten zullen varen vanaf zuidelijke havens als Plymouth en Portsmouth.

De kans op een 'no deal-Brexit' is in de afgelopen weken toegenomen. Een stemming over het Brexit-akkoord van de Britse premier Theresa May in het Lagerhuis werd begin december uitgesteld, omdat ze niet genoeg stemmen zou hebben.

Met nog negentig dagen te gaan voor het VK de EU verlaat, lijkt de kans op een deal met de EU - waar ook het sterk verdeelde Britse Lagerhuis zich achter zal scharen - steeds kleiner te worden.