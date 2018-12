Het Zwitserse levensmiddelenconcern Nestlé heeft extra voorraad in het Verenigd Koninkrijk ingeslagen vanwege de kans op een 'no deal-Brexit'.

Dat zegt Nestlé-ceo Ulf Mark Schneider zaterdag in een interview met de Duitse krant Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ). "Op deze manier voorkomen we mogelijke vertragingen en kunnen we de Britse inwoners gewoon blijven voorzien", citeert de krant Schneider.

De kans op een 'no deal'-scenario is in de afgelopen weken toegenomen. De Britse regering schrapte donderdag zelfs het woord 'onwaarschijnlijk' uit de officiële richtlijn voor een zogenoemde 'no deal-Brexit'. Door de wijziging lijkt het erop dat de Britse regering de kans op een dergelijk scenario groter acht dan voorheen.

Ook lukt het de Britse premier Theresa May niet om haar Brexit-akkoord door het Britse Lagerhuis te loodsen. Een stemming hierover werd eerder uitgesteld door een gebrek aan stemmen. De stemming over een deal is nu verplaatst naar de derde week van januari.