De Britse regering heeft donderdag het woord 'onwaarschijnlijk' geschrapt uit de officiële richtlijn voor een zogenoemde 'no deal-Brexit'. In het bestand kunnen bedrijven en burgers lezen hoe ze zich moeten voorbereiden als het Verenigd Koninkrijk (VK) geen deal met de Europese Unie (EU) weet te bereiken.

Een 'no deal-Brexit' zou kunnen leiden tot een wanordelijk afscheid van de EU. Eerder viel in de richtlijn te lezen wat mensen konden doen in het 'onwaarschijnlijke' geval dat er geen deal zou worden bereikt. Door de wijziging lijkt het erop dat de Britse regering de kans op een dergelijk scenario groter acht dan voorheen.

De regering van premier Theresa May kwam de afgelopen maanden met verschillende adviezen voor de voorbereiding op 29 maart 2019. Op die datum verlaat het VK de EU.

Het gaat in de adviezen bijvoorbeeld over nucleaire regelgeving, maar ook over de handel in en het vervoer van biologisch voedsel tot organen.

'Deal met EU is nog steeds topprioriteit'

"Een deal bereiken met de EU blijft de topprioriteit van de overheid. Dit is onveranderd", valt nu te lezen in een advies over vliegverkeer. "Toch moet de overheid zich voorbereiden voor iedere mogelijkheid, waaronder een 'no deal-scenario'."

Een regeringswoordvoerder zegt dat de wijzigingen zijn doorgevoerd, omdat de regering zich nu ook meer richt op plannen voor een EU-afscheid zonder afspraken.

Met nog zo'n honderd dagen te gaan, lijkt de kans op een deal met de EU - waar ook het sterk verdeelde Britse parlement zich achter zal scharen - steeds kleiner te worden.