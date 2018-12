Het Britse Lagerhuis gaat in de week van 14 januari stemmen over het Brexit-akkoord van Theresa May, dat heeft de Britse premier maandag bekendgemaakt. Oppositieleider Jeremy Corbyn van Labour besloot hierdoor een motie van wantrouwen tegen de minister-president in te dienen.

Dinsdag stelde May een stemming over het principeakkoord nog uit, omdat de premier onvoldoende stemmen zou hebben om de deal door het Britse Lagerhuis te krijgen.

Struikelblok in de deal van May is de zogeheten 'backstop'-regeling. Deze wordt van kracht als er in de transitieperiode geen akkoord wordt bereikt tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk. Hierin blijft het Verenigd Koninkrijk grotendeels in de douane-unie van de Europese Unie, om zo een harde grens tussen Ierland en Noord-Ierland te voorkomen.

Veel partijleden van de Britse premier zijn tegen deze regeling, omdat de Britten pas uit de 'backstop' kunnen stappen als de Europese Unie akkoord gaat. Bij de EU-top van vorige week wilde May van EU-leiders de garantie krijgen dat de Britten niet voor eeuwig in de 'backstop' zouden blijven vastzitten.

De Britse premier herhaalde in het Lagerhuis dat de regeling "geen complot tegen het Verenigd Koninkrijk is".

Oppositieleider Jeremy Corbyn dient motie van wantrouwen in tegen May

De grootste oppositiepartij Labour heeft naar aanleiding van de stemming in januari een motie van wantrouwen ingediend tegen de Britse premier, omdat de stemming niet voor de kerst wordt gehouden. Een dergelijke motie tegen de minister-president is niet bindend, deze zou pas bindend zijn als hij tegen het kabinet gericht is.

De motie van wantrouwen tegen May is dus met name bedoeld om druk uit te oefenen op de Britse premier. Morgen zal er in het Lagerhuis over de motie gestemd worden.

Jeremy Corbyn, de leider van Labour, zei dat een verantwoordelijke premier de stemming deze week zou hebben gehouden. "Dit is een constitutionele crisis en de premier is er de architect van", zei Corbyn in het Lagerhuis.

May fel tegenstander van tweede referendum

May liet in het Britse Lagerhuis wederom weten tegen een tweede referendum over de Brexit te zijn. Volgens de premier zou een dusdanig referendum "onherstelbare schade toebrengen aan het vertrouwen in de Britse politiek" en het probleem niet oplossen. Ook zou het land nog verder verdeeld raken als de discussie over de uittreding uit de Europese Unie opnieuw moet worden gevoerd.

Zondag reageerde May nog verontwaardigd op uitspraken van oud-premier Tony Blair, die een tweede Brexit-referendum wil. De huidige premier noemde zijn woorden "een belediging voor het ambt dat hij ooit bekleedde" en zei dat parlementsleden hun verantwoordelijkheid niet kunnen ontlopen door een nieuw referendum te houden.

