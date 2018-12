De Britse premier Theresa May heeft woensdag een vertrouwensstemming binnen haar Conservatieve Partij gewonnen. May blijft partijvoorzitter en kan daardoor ook aanblijven als eerste minister.

Uiteindelijk hebben 117 leden van het Lagerhuis tegen de premier gestemd, 200 stemden voor. In een korte reactie bij Downing Street 10 zei de premier dat ze blij was met de steun van haar collega's.

Ook belooft ze te zullen luisteren naar de klachten van de leden van het Lagerhuis die tegen haar hebben gestemd. "We moeten ons richten op het realiseren van de Brexit waar het volk voor heeft gestemd", zegt ze.

Voorafgaand aan de stemming verdedigde de strijdbare premier haar positie achter gesloten deuren. Een anonieme parlementariër die bij de bijeenkomst aanwezig was, zei dat May benadrukte welke risico's haar vertrek met zich zou meebrengen. Ze erkende zich ook bewust te zijn van de onrust rond de Brexit-overeenkomst.

"Dit is een bijzonder slecht moment om een leider te vervangen. We moeten de Brexit leveren en dat ook op tijd doen", zou de premier hebben gezegd. Daarna kregen Conservatieve parlementariërs tot 21.00 uur (Nederlandse tijd) om anoniem hun stem uit te brengen.

Niet verkiesbaar in 2022

De positie van May als partijleider kan nu een jaar lang niet opnieuw worden aangevochten. May verzekerde de Conservatieve leden van het Lagerhuis dat ze niet van plan is zich opnieuw verkiesbaar te stellen. De volgende verkiezingen worden in 2022 gehouden. Vervroegde verkiezingen zijn echter geen optie, aldus de premier.

Binnen de Conservatieve Partij heerst de angst dat de linkse leider van Labour, Jeremy Corbyn, tot regeringsleider wordt gekozen. De Conservatieve Partij deed het vorig jaar bij de parlementsverkiezingen niet goed, is diep verdeeld over de Brexit en rekent niet op verkiezingswinst.

May in de clinch met voorstanders 'harde' Brexit

De stemming kwam tot stand doordat 48 Conservatieve leden van het Lagerhuis (15 procent van de fractie) per brief hun vertrouwen in partijleider May opzegden bij het zogeheten 1922 Committee van de Conservatieve Partij. Het aantal brieven liep in de loop van de afgelopen maand gestaag op.

De partijleden in kwestie - voornamelijk voorstanders van een 'harde' Brexit - zijn ontevreden over de uittredingsovereenkomst tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk, die eind november werd gesloten.

Afgelopen maandag stelde May een stemming over de uittredingsovereenkomst in het Lagerhuis uit, omdat het bijzonder onwaarschijnlijk was dat ze een meerderheid zou krijgen. Wanneer de stemming wel zal plaatsvinden, is nog niet bekend. Wel is duidelijk dat dit uiterlijk 21 januari zal gebeuren.

Premier mag gelijk door naar Brussel

De Britse premier treft op donderdag en vrijdag de andere EU-leiders op een top in Brussel. Daar zal ze proberen garanties en toezeggingen los te krijgen die de deal beter verteerbaar moeten maken voor de leden van het Lagerhuis. Een heikel punt is de positie van het Britse deel van Ierland.

Feitelijk zou dit deel na het einde van het Britse EU-lidmaatschap voor onbepaalde tijd bij de EU blijven en zo een andere status hebben dan de rest van het koninkrijk. Dat is onaanvaardbaar voor onder anderen de tien Noord-Ierse parlementariërs die May in het parlement aan een meerderheid helpen.

Verschillende EU-leiders hebben al gezegd dat er toezeggingen mogelijk zijn, maar dat heronderhandeling is uitgesloten.