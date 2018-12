Jeremy Corbyn, leider van Labour, komt met een verklaring. Hij wil dat May haar uittredingsovereenkomst volgende week in stemming brengt in het Lagerhuis. May gelastte die stemming eerder deze week af, tot uiterlijk 21 januari.



"De stemming van vanavond maakt geen verschil voor de levens van ons volk. De premier is haar meerderheid in het parlement verloren, haar regering verkeert in chaos en ze is niet in staat een Brexit-deal te leveren die werkt voor het land en banen en de economie op de eerste plaats zet.



Dat is waarom ze eerder deze week de stemming over de verpeste Brexit-deal uitstelde en probeert te voorkomen dat ze die deal weer aan het parlement moet voorleggen. Het is duidelijk dat ze de benodigde veranderingen niet heeft kunnen onderhandelen in Europa.



Ze moet haar sombere overeenkomst volgende week terug naar het Lagerhuis brengen, zodat het parlement de controle weer in handen kan nemen. Labour staat klaar om voor de gehele natie te regeren en een deal te leveren die de leefstandaard en de arbeidsrechten beschermt."