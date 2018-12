We maken de balans op na een bewogen avond in de Britse politiek.



Premier Theresa May is er in geslaagd haar leiderschap van de Conservatieve Partij - en daarmee haar premierschap - vast te houden, met 200 tegen 117 stemmen. Het aantal tegenstemmers was groter dan op voorhand werd verwacht door de voorstanders van de premier: een derde van haar collega's heeft geen vertrouwen in haar als leider.



Dat percentage illustreert dat May nog een lange weg te gaan heeft om haar uittredingsovereenkomst met de EU door het Britse Lagerhuis te loodsen. May stelde de parlementaire stemming over de deal eerder deze week uit, omdat duidelijk is dat ze momenteel niet op genoeg steun kan rekenen.



Naast de opstandelingen binnen May's eigen partij is de grootste oppositiepartij, Labour, fel tegen de overeenkomst. Dat geldt ook voor de Liberal Democrats en de Scottish National Party. Maar de belangrijkste tegenstander van de plannen van May is de Noord-Ierse Democratic Unionist Party, die het minderheidskabinet van May in het zadel houdt met gedoogsteun.



May reist morgen af naar Brussel voor een tweedaagse top van de Europese Raad. Daar zal zij de andere Europese leiders proberen te bewegen tot toezeggingen en garanties over de Ierse grenskwestie, die de overeenkomst verteerbaar moeten maken voor het Lagerhuis. De EU heeft echter duidelijk aangegeven niet bereid te zijn de onderhandelingen over de deal te heropenen.