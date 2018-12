De Britse Conservatieven in het Britse Lagerhuis stemmen woensdagavond over of er nog voldoende vertrouwen is in de Britse premier Theresa May. Als de helft van de 317 Conservatieven tegen haar stemt moet May aftreden als premier.

In het kort: Onrust in Londen neemt toe na afblazen stemming Brexit-deal

Genoeg stemmen binnen Conservatieve Partij voor stemming over positie May

Als May verliest moet ze aftreden als partijleider en als premier

May doet best nieuwe garanties te krijgen bij Europese leiders

Europese leiders zeiden eerder geen heronderhandeling te willen

De stemming wordt tussen 19.00 uur en 21.00 uur (Nederlandse tijd) gehouden. De uitslag daarvan zal zo snel mogelijk naar buiten worden gebracht.

De Conservatieven kunnen stemmen omdat er voldoende leden zijn die de vertrouwenskwestie aan de orde willen stellen. Om de stemming in gang te zetten moesten 15 procent van de 317 Conservatieve leden van het Lagerhuis een brief sturen naar de partijcommissie. Die 48 brieven werden dinsdagavond ontvangen.

"Ik zal met alles wat heb ik strijden om deze stemming te overleven", zei de premier in een korte verklaring voor de ambtswoning op Downing Street in Londen. "Een nieuwe leider zou de toekomst van ons land in het geding brengen." Bovendien zou het onzekerheid over de Brexit geven, volgens May.

May treedt af bij onvoldoende steun

Als May niet voldoende steun krijgt, zal ze zich terug moeten trekken als leider van de partij en automatisch moeten aftreden als premier van het Verenigd Koninkrijk. De Conservatieven kunnen dan een nieuwe leider en premier kiezen. Als de premier de stemming overleeft, kunnen de Conservatieven een jaar lang geen motie van wantrouwen beginnen tegen May.

Aanleiding voor de vertrouwensstemming is het akkoord dat May met de EU sloot over de Brexit. Het conservatieve parlementslid Jacob Rees-Mogg diende in november als eerste een brief in waarin hij het vertrouwen in May opzegt.

Stemming over principeakkoord Brexit werd uitgesteld

Maandag besloot de Britse premier de stemming over het Brexit-akkoord in het Britse Lagerhuis uit te stellen, om zo een groot verlies in het Lagerhuis te vermijden.

Theresa May ging dinsdag op bezoek bij haar ambtgenoten in Nederland en Duitsland om te praten over mogelijke concessies in het Brexit-akkoord. Dinsdagavond ging ze op bezoek bij de president van de Europese Commissie, Jean-Claude Juncker, die stelde dat er "absoluut geen ruimte is om de onderhandelingen te heropenen."

