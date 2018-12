Aan het concept-Brexit-akkoord tussen de EU en Groot-Brittannië wordt niet getornd, luidde de boodschap die de Duitse bondskanselier Angela Merkel de Britse premier Theresa May dinsdag gaf tijdens het bezoek van May aan Berlijn.

"We hebben gezegd dat er geen verdere opening van het terugtrekkingsakkoord komt", zei Merkel na afloop. Volgens de bondskanselier zijn er eventueel toch oplossingen.

Als belangrijkst knelpunt ziet Merkel de garantie dat er na de Brexit een open grens tussen Ierland en Noord-Ierland blijft. Het gaat er volgens Merkel nu om de Britten meer zekerheid te geven voor het geval het land langer in een overgangsperiode zit waarin het minder handelingsvrijheid heeft wat betreft economische politiek.

May is op het Europese vasteland op zoek naar steun. Ze hoopt aanpassingen door te kunnen voeren in het voorlopige akkoord, zodat de kans groeit dat het Britse parlement met de deal instemt.

May bezocht Rutte in Den Haag

May bezocht Merkel nadat zij eerder op de dag samen met premier Mark Rutte een werkontbijt had genuttigd in Den Haag. Woensdag reist May verder naar de Ierse premier Leo Varadkar, en ook een ontmoeting met de Oostenrijkse premier Sebastian Kurz staat op de planning.

"Wat duidelijk werd uit de gesprekken met Rutte en Merkel, is dat er een gedeelde vastberadenheid is om de kwestie over de grens op te lossen", zei May tegen Skynews na haar bezoek aan Nederland en Duitsland.

Maandag stelde May de stemming over het akkoord uit, omdat ze verwachtte niet genoeg steun te hebben in het Lagerhuis.

'Geen ruimte voor onderhandeling'

Eerder liet ook al Jean-Claude Juncker, voorzitter van de Europese Commissie, weten dat de deal wat hem betreft niet meer wordt aangepast. "Dit akkoord is het beste resultaat", aldus Juncker. "Het is de enige mogelijkheid en er is geen ruimte meer voor onderhandelingen."

Volgens EU-president Donald Tusk willen de EU-landen May helpen om de deal door het parlement te krijgen. "De vraag is hoe", twitterde EU-president Donald Tusk na afloop van zijn "lange en eerlijke discussie" met de Britse premier in Brussel.

Volgens een woordvoerder van May zal het Lagerhuis voor 21 januari over het akkoord stemmen. Op 29 maart vertrekken de Britten uit de Europese Unie.

