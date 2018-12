De stemming over de Brexit-deal door het Britse parlement zal nog voor 21 januari plaatsvinden, meldt de woordvoerder van de Britse premier Theresa May dinsdag.

Het stemmen had eigenlijk op dinsdagavond moeten plaatsvinden. May heeft dit afgezegd, omdat er op dit moment geen steun is voor het conceptakkoord.

De Britse premier is dinsdag op bezoek bij ambtsgenoten van andere EU-lidstaten om steun te vergaren. Dinsdagochtend heeft ze premier Mark Rutte bijgepraat, die zelf zei een "nuttig gesprek" te hebben gehad.

May zal ook de Duitse bondskanselier Angela Merkel ontmoeten in Berlijn. In de namiddag ontmoet de Britse premier Donald Tusk, de voorzitter van de Europese Raad. Hij heeft maandag al laten weten dat er niet opnieuw over het Brexit-akkoord onderhandeld kan worden.

Aanpassing regeling Noord-Ierse grens

May wil de regeling voor de Noord-Ierse grens zo aanpassen dat haar parlement die wil aanvaarden. Het niet laten doorgaan van de stemming leidde tot een storm van kritiek. Naast bijna alle oppositiepartijen, zullen ook de Noord-Ierse gedoogpartij DUP en een flink deel van Mays eigen partij tegen de huidige deal stemmen.

De Algemene Rekenkamer berekende maandag dat een vertrek van het Verenigd Koninkrijk zonder akkoord Nederland tot en met 2023 zo'n 2,3 miljard euro zal kosten.

