De stemming over het conceptakkoord over Brexit-deal is voorlopig van de baan. Wat er nu precies gaat gebeuren, is onduidelijk. De kans op een chaotische, harde Brexit wordt steeds groter.

Wat is Theresa Mays plan?

In het Lagerhuis heeft Theresa May bij lange na niet een meerderheid, dat geeft ze inmiddels ook zelf toe. Daarom heeft ze in het Lagerhuis laten weten dat ze zal proberen een aantal garanties te krijgen.

Dinsdag spreekt ze met premier Mark Rutte en later ook met de Duitse bondskanselier Angela Merkel. Donderdag en vrijdag zal ze tijdens de EU-top in Brussel met de rest van de EU-leiders spreken.

Hoe haalbaar is haar plan?

Veel Britse tegenstanders van het huidige conceptakkoord willen dat er wordt heronderhandeld. Maar daar zijn twee partijen voor nodig. In dit geval is de andere partij de Europese Unie en de EU heeft weinig zin in een nieuwe onderhandeling.

"Dit is de deal", stelde onder anderen de voorzitter van de Europese Commissie Jean-Claude Juncker. Ook Donald Tusk, de voorzitter van de Europese Raad, was duidelijk: "We zullen niet heronderhandelen." De boodschap is duidelijk: take it or leave it. Het lijkt er dus op dat een aantal verduidelijkingen of intentieverklaringen het hoogst haalbare voor May is.

Is dat voldoende voor het Britse Lagerhuis?

Dat is nog maar de vraag. Afgaande op de woorden uit Brussel is de kans klein dat er opnieuw onderhandeld zal worden. Daarmee is ook de kans klein dat er opeens een hele andere deal op tafel komt.

Wanneer zal een volgende stemming plaatsvinden?

In ieder geval vóór 21 januari, aldus een woordvoerder van de Britse premier. Wanneer precies, dat is nog niet bekend.

Wat doet de oppositie?

De Liberal Democrats en de Scottish National Partij, twee kleinere oppositiepartijen, stelden maandag tijdens het debat al een motie van wantrouwen te zullen steunen. Maar deze partijen hebben geen meerderheid. Die zijn dus afhankelijk van Jeremy Corbyn, de leider van Labour, de grootste oppositiepartij.

Corbyn heeft de boot tot nu toe afgehouden. "We zullen een motie van wantrouwen indienen wanneer wij denken dat het succesvol zal zijn", aldus de partij. Als May terugkomt met dezelfde deal, zonder grote veranderingen, dan lijkt dat een gunstig moment voor een motie van wantrouwen.

Er is steun van leden van Mays eigen Conservatieve partij nodig om de motie erdoor te krijgen. Als die wordt aangenomen, dan volgen er waarschijnlijk verkiezingen.

Hoe groot is de kans dat de Brexit wordt teruggedraaid?

De kans is klein, maar inmiddels is het Brexit-proces zo onvoorspelbaar geworden dat alles mogelijk is. May heeft zelf gezegd dat zij geen tweede Brexit-referendum zal houden.

Mochten er verkiezingen komen, dan kan de partij die dan aan de macht is besluiten om dat wel te doen. Als remain een optie is in dat referendum, dan moet die optie vervolgens dus nog de meeste stemmen halen.

Wat als er op 29 maart 2019 nog helemaal niks duidelijk is?

Officieel verdwijnen de Britten dan uit de Europese Unie zonder deal. Dat zou tot nog grotere politieke chaos kunnen leiden en handel tussen de EU en het VK erg moeilijk maken.

Het is echter nog mogelijk dat de 27 resterende EU-landen de termijn verlengen om chaos te voorkomen.