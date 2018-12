Premier Mark Rutte zegt dinsdagochtend een goed gesprek met de Britse premier Theresa May te hebben gevoerd. Ze hebben gesproken over haar inspanningen om de Brexit-deal te redden. Rutte is tijdens een werkontbijt in het Catshuis in Den Haag bijgepraat over de laatste stand van zaken.

May doet meerdere Europese hoofdsteden aan en begon dinsdag met de Nederlandse minister-president. Nederland en het Verenigd Koninkrijk hebben binnen de EU altijd nauw samen opgetrokken.

May is op zoek naar concessies van de Europese Unie om met name de regeling voor de Noord-Ierse grens zo aan te passen, dat haar parlement die wil aanvaarden.

In de namiddag ontmoet de Britse premier Donald Tusk, de voorzitter van de Europese Raad. Hij heeft maandag al laten weten dat er niet opnieuw over het Brexit-akkoord onderhandeld kan worden.

Donderdag wordt de traditionele decembertop van Europese leiders gewijd aan de gerezen problemen, heeft Tusk eerder besloten. De 27 leiders zullen bespreken hoe zij May kunnen tegemoetkomen, zodat de Brexit-deal door het Britse parlement kan worden goedgekeurd.

May heeft ook ontmoeting met Juncker

May heeft dinsdagavond in Brussel ook een ontmoeting met Jean-Claude Juncker, de voorzitter van de Europese Commissie.

Juncker meldt dinsdag via Twitter dat hij ervan overtuigd is dat het akkoord "de best en enig mogelijke deal is". Hij stelt verder dat er geen geen ruimte is voor heronderhandeling, maar dat "verdere verduidelijkingen" wel mogelijk zijn.

Brexit-stemming in Lagerhuis uitgesteld

May verklaarde maandag dat de cruciale stemming in het Lagerhuis over het Brexit-akkoord wordt uitgesteld, omdat er onvoldoende steun voor is. Ze gaat daarom proberen steun te vinden voor een aanpassing.

Als het Verenigd Koninkrijk de Europese Unie zonder akkoord verlaat, kost dat Nederland volgens de Algemene Rekenkamer tot en met 2023 naar verwachting zo'n 2,3 miljard euro.

Rutte ontvangt zijn Britse ambtsgenoot in Den Haag (Foto: ANP).

