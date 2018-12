De stemming over de Brexit-deal zal morgen toch niet plaatsvinden. Het kabinet van Theresa May stelt de stemming voorlopig uit. Een nieuwe datum is nog niet bekend.

In het kort De Britse premier May erkent dat er geen meerderheid is voor het huidige conceptakkoord.

Het grote struikelblok is de regeling rond de Ierse grens.

De premier zal de komende tijd proberen een aantal extra toezeggingen te krijgen van de EU.

De Europese Unie heeft aangegeven niet opnieuw te zullen onderhandelen over het akkoord.

Een nieuwe datum voor de stemming is nog niet bekend.

May gaat dinsdagochtend op bezoek bij Rutte in Den Haag.

Dat maakt de Britse premier maandag bekend in het Britse Lagerhuis. Daarmee bevestigt ze geruchten die eerder op de dag al de ronde deden.

May erkent dat er op dit moment geen steun is voor het conceptakkoord dat er momenteel ligt. Naast bijna alle oppositiepartijen hebben ook haar Noord-Ierse gedoogpartner DUP en een flink deel van haar eigen partij laten weten tegen de deal te zullen stemmen.

De Britse regering liet maandagavond in een verklaring weten dat May de komende dagen op bezoek zal gaan bij haar ambtgenoten van de andere EU-lidstaten om de situatie te bespreken en om steun te verkrijgen. Dinsdag begint ze met een werkbezoek aan premier Mark Rutte in Den Haag, zo meldt de Rijksvoorlichtingsdienst. Daarna zal ze doorgaan naar Berlijn om te overleggen met de Duitse bondskanselier Angela Merkel.

Britten willen aanpassingen aan conceptdeal

Wat er nu precies zal gebeuren is niet duidelijk. De premier zegt dat ze de komende tijd zal proberen een aantal extra toezeggingen te krijgen van de Europese Unie. Het struikelblok is de regeling rond de Ierse grens, zoals al maanden het geval is.

De vraag is alleen of de EU openstaat voor aanpassingen. De Europese Unie heeft al gesteld dat het huidige conceptakkoord de enige mogelijke deal is. Ondertussen blijft de tijd doortikken: volgens de planning vertrekken de Britten op 29 maart 2019 uit de Europese Unie.

Als er vóór die tijd een deal wordt gesloten gaat daarna de zogenoemde transitieperiode van start, die tot eind 2020 duurt. De Britten zijn dan formeel vertrokken uit de EU, maar in de praktijk blijft veel bij hetzelfde.

Lagerhuis reageert furieus

Het Britse Lagerhuis reageert furieus op het uitstellen van de stemming. Labour-leider Jeremy Corbyn zegt dat het geen zin heeft om later weer terug te komen met dezelfde deal, en zegt dat "de regering in chaos verkeert."

Corbyn vroeg maandagavond een spoeddebat aan over het besluit van premier Theresa May de stemming in het parlement over haar brexitdeal uit te stellen. Een aantal Conservatieven steunde de wens van de Labour-leider. De leden van het Britse Lagerhuis komen dinsdag bijeen en krijgen drie uur de tijd om te debatteren.

Oppositiepartij Libdem geeft aan een motie van wantrouwen tegen de premier te zullen steunen. De Noord-Ierse coalitiepartij van May, DUP, noemt de woorden van May "simpelweg niet geloofwaardig".

Zelfs de voorzitter van het Lagerhuis, John Bercow, had weinig goede woorden over voor de gang van zaken. Hoewel de premier de stemming inderdaad kan uitstellen, had Bercow het netter gevonden als het parlement daar ook inspraak in had gehad.

Verontruste reacties uit de rest van Europa

De Franse Europaminister Nathalie Loiseau benadrukt dat een 'no-deal Brexit' een stuk waarschijnlijker is, en dat dat niet alleen het VK extreem veel geld zou kosten, maar ook de EU zou schaden. Ze herhaalt daarnaast dat er geen andere deal mogelijk is.

Europarlementariër Guy Verhofstadt, die namens het Europees Parlement de Brexit coördineert, zegt dat hij "het niet meer kan volgen". Het is volgens hem tijd dat de Britten tot een besluit komen. Het Europees Parlement heeft de laatste stem over de Brexit-deal.

'Irish backstop' blijft het probleem

De EU wil voorkomen dat er een harde grens ontstaat tussen Noord-Ierland en Ierland. Daarom is er een noodclausule opgenomen in het huidige conceptakkoord, de zogenoemde 'Irish backstop'. Daarin staat dat als er vóór het einde van 2020 geen afspraken over de Ierse grens zijn gemaakt, het hele Verenigd Koninkrijk in de Europese douane-unie zal blijven, of dat de zogenoemde transitieperiode wordt verlengd tot 2022.

Tijdens de transitieperiode zijn de Britten officieel al uit de EU vertrokken, maar blijft het meeste bij het oude, zodat de EU en het VK over hun toekomstige handelsrelatie kunnen onderhandelen.