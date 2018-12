De Britse premier Theresa May houdt momenteel een telefonisch spoedoverleg met haar kabinet. Diverse Britse media melden dat de stemming over het terugtredingsakkoord morgen wordt uitgesteld.

Dat melden onder meer Bloomberg en The Guardian maandag op basis van anonieme bronnen.

Het Britse Lagerhuis zou er dinsdag over gaan stemmen, maar tot nu toe leek de stemming uit te lopen op een nederlaag voor May. Naast ongeveer alle oppositiepartijen, heeft ook haar Noord-Ierse gedoogpartner DUP en een flink deel van haar eigen partij laten weten tegen de deal te zullen stemmen.

Tegenstanders willen dat de deal wordt aangepast. De vraag is echter of dat kan. De Europese Unie heeft al gesteld dat het huidige conceptakkoord de enige mogelijke deal is. Ondertussen blijft de tijd doortikken: op 29 maart 2019 vertrekken de Britten uit de Europese Unie.

Ierse grens blijft het probleem

Veel tegenstanders van het conceptakkoord zijn niet tevreden met de regeling rond de Ierse grens. De EU wil voorkomen dat er een harde grens ontstaat tussen Noord-Ierland en Ierland.

Daarom is er een noodclausule opgenomen in het huidige conceptakkoord. Daarin staat dat als er voor het einde van 2020 geen afspraken over de Ierse grens zijn gemaakt, het hele Verenigd Koninkrijk (VK) in de Europese douane-unie zal blijven, of dat de zogenoemde transitieperiode wordt verlengd tot 2022.

Tijdens de transitieperiode zijn de Britten officieel al uit de EU vertrokken, maar blijft het meeste bij het oude, zodat de EU en het VK over hun toekomstige handelsrelatie kunnen onderhandelen.

Terugdraaien Brexit kan nog

Eerder vandaag oordeelde het Hof van Justitie van de Europese Unie dat de Britten de Brexit eenzijdig kunnen terugdraaien. De 27 andere EU-lidstaten hoeven een dergelijke stap dus niet eerst goed te keuren.

May heeft echter al gezegd dat zij niet van plan is om een streep te zetten door het aanstaande vertrek uit de Europese Unie.