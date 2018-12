Het Verenigd Koninkrijk zal bij het uitblijven van een transitieakkoord nog langdurig vastzitten in onderhandelingen met Brussel. Dat schrijft de Britse procureur-generaal Geoffrey Cox in het woensdag gepubliceerde juridisch advies over het huidige Brexit-akkoord.

In het document schrijft Cox onder meer dat onder de zogeheten 'backstop'-regeling, die intreedt als de EU en het VK geen akkoord bereiken in de transitieperiode, het Verenigd Koninkrijk "voor onbepaalde tijd" vast zal zitten in "langdurige en repeterende rondes van onderhandelingen".

De procureur-generaal waarschuwt hiervoor, omdat de Britten niet eenzijdig kunnen besluiten om uit de 'backstop' te stappen. Hier is eerst goedkeuring van de EU voor nodig.

"Dit risico, om vast te blijven zitten in de 'backstop-regeling', moet afgewogen worden tegen de politieke en economische noodzaak van beide partijen om tot een akkoord te komen over de toekomstige relatie", schrijft Cox.

Kabinet minacht het Lagerhuis

De publicatie van het juridisch advies ging niet zonder slag of stoot, omdat de regering van premier Theresa May het document weigerde te publiceren. Hierdoor stemde het Britse Lagerhuis dinsdag in met een motie van minachting voor de regering-May.

In het Britse Lagerhuis waren 311 parlementariers voor de motie waarin het kabinet wordt verweten minachting te hebben voor het Lagerhuis. Na de stemming beloofde de regering het juridisch advies woensdag te publiceren.

De publicatie van het juridisch advies komt op een slecht moment voor May

De waarschuwing van procureur-generaal Geoffrey Cox komt op een ongelukkig moment voor May. De premier verdedigt deze week haar principeakkoord in het Britse Lagerhuis, woensdag is de tweede dag in de reeks debatten. In totaal zijn er vijf debatdagen, waarna het Lagerhuis zal stemmen over het akkoord.

Deze stemming zal plaatsvinden op 11 december. May heeft 320 stemmen nodig om het akkoord door het Lagerhuis te krijgen. Naar verwachting zal ze dit aantal niet halen.

Volgens de BBC hebben inmiddels 81 leden van de Conservatieve Partij gezegd tegen het akkoord te zullen stemmen. The Guardian meldt dat dit er zelfs 94 zijn. In totaal heeft het Lagerhuis 650 leden.

