Het Verenigd Koninkrijk is niet van plan om het verzoek om eind maart uit de EU te treden terug te draaien, heeft een woordvoerder van de Britse premier Theresa May dinsdag laten weten.

De hoogste adviseur van het Hof van Justitie van de Europese Unie liet dinsdagochtend weten dat het Verenigd Koninkrijk eenzijdig de aankondiging voor de Brexit ongedaan kan maken.

Het intrekken van het Brexit-plan is nog steeds een van de mogelijke scenario's. Het Europese hof volgt doorgaans dit soort uitspraken van de belangrijkste adviseur.

Maar het Verenigd Koninkrijk is dus niet voornemens dit te doen, beklemtoonde een woordvoerder van May dinsdag.

De EU en het Verenigd Koninkrijk hebben onlangs een akkoord gesloten over de voorwaarden van de Brexit, die eind maart van kracht moet worden. De Britse premier moet deze deal nog wel door het Britse parlement loodsen. Veel parlementariërs zijn ontevreden over de resultaten na twee jaar onderhandelen.

Geen nieuwe onderhandeling bij afwijzing Lagerhuis

EU-president Donald Tusk heeft laten weten dat de EU niet opnieuw met het Verenigd Koninkrijk gaat onderhandelen als het Britse Lagerhuis de deal afwijst. "Dan zijn er nog maar twee alternatieven: geen deal of geen Brexit", stelde hij.

In het akkoord is onder meer de bescherming van de burgerrechten van Europese werknemers in het Verenigd Koninkrijk en vice versa verankerd. Ook is besloten dat als er in de transitieperiode geen deal wordt gesloten over de toekomstige handelsrelatie, het Verenigd Koninkrijk grotendeels deel blijft uitmaken van de Europese douane-unie.

Binnen Brits parlement is er veel weerstand tegen het akkoord

Momenteel lijkt het erop dat het principeakkoord de stemming in het Britse Lagerhuis niet zal overleven. Premier May heeft een minimale meerderheid in het Lagerhuis en heeft 320 van de 639 (elf leden stemmen niet mee) stemmen nodig om het akkoord erdoor te krijgen.

Uit recent onderzoek van de Britse overheid bleek dat de Britse economie in het geval van een Brexit met 9 procent zal krimpen. In het geval van een Brexit met een deal wordt een krimp van 4 procent verwacht.

