De Europese Unie gaat niet opnieuw onderhandelen over een Brexit-deal, als het huidige principeakkoord de stemming in het Britse Lagerhuis niet overleeft. Dat zegt de president van de Europese Raad Donald Tusk vrijdag.

"Als de deal wordt afgewezen in het Lagerhuis, dan hebben we nog maar één alternatief: geen deal, of helemaal geen Brexit", zei Tusk bij een persbijeenkomst van de G20 in het Argentijnse Buenos Aires.

Op 11 december wordt er in het Britse Lagerhuis gestemd over het akkoord dat door zowel de regering van May als de Europese Raad is goedgekeurd.

"De stemming in het Lagerhuis komt steeds dichterbij en het wordt steeds duidelijker dat dit de beste en feitelijk de enige deal is die mogelijk is", stelt Tusk in Argentinië.

In het akkoord is onder meer de bescherming van de burgerrechten voor Europese werknemers in het Verenigd Koninkrijk verankerd en vice versa. Ook is besloten dat het Verenigd Koninkrijk grotendeels deel blijft uitmaken van de Europese douane-unie, tenzij er in de transitieperiode geen akkoord wordt bereikt.

Deal lijkt te stranden in het Lagerhuis

Momenteel lijkt het erop dat het principeakkoord de stemming in het Britse Lagerhuis niet zal overleven. Premier May heeft een minimale meerderheid in het Lagerhuis en heeft 320 van de 639 (elf leden stemmen niet mee) stemmen nodig om het akkoord erdoorheen te krijgen.

De gedoogcoalitie van de Conservatieve Partij met de Noord-Ierse unionisten van de DUP heeft 326 stoelen in het Lagerhuis. Volgens de BBC zijn er inmiddels 81 Conservatieven die gezegd hebben tegen het akkoord te stemmen, The Guardian meldt dat dit er zelfs 94 zijn.

