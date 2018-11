Het Britse parlement stemt op dinsdag 11 december over het Brexit-akkoord van premier Theresa May, blijkt uit een maandag gelekt document. De volksvertegenwoordigers krijgen eerst vijf dagen om over het akkoord te debatteren.

In het document is de planning van de debatten te zien, met daarbij ook de datum van de stemming. Een woordvoerder van May bevestigt het bericht.

De debatten in het Britse Lagerhuis beginnen op dinsdag 4 december. De planning werd eerder al bekend. Nu blijkt er op de dag van het laatste debat een stemming gepland te zijn.

De regeringsleiders van de EU-landen gaven het akkoord zondag al hun zegen. Naast het Britse parlement, moet ook het Europees Parlement nog groen licht geven.

Lastige debatten in het vooruitzicht

Het wordt voor May nog lastig om het parlement van de afspraken te overtuigen. Zelfs haar eigen Conservatieve Partij is verdeeld.

Bovendien is er sprake van een minderheidskabinet, waarbij gedoogsteun van de Democratic Unionist Party (DUP) nog tot problemen kan leiden. Deze partij liet al weten het met een deel van de plannen niet eens te zijn.

Het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie staat gepland op 29 maart. In het principeakkoord, dat eerder deze maand na lange onderhandelingen werd bereikt, wordt de Britse uittreding geregeld.

Ook is er een intentieverklaring over de toekomstige relatie tussen het VK en de EU.