Premier Mark Rutte zal in Brussel op de speciale Brexit-top instemmen met het 'scheidingsverdrag' en de politieke verklaring over de toekomstige relatie tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk en verwacht dat alle leiders dat doen.

Hij zei dat voor het begin van de top waar de Brexit-deal zondag naar verwachting op het hoogste politieke niveau wordt bezegeld.

"Het verlies van het Verenigd Koninkrijk is echt slecht nieuws. Iedereen is slechter af", aldus Rutte. "Het wordt nooit zo mooi als het was." Maar gegeven de context dat de Britten uit de EU vertrekken, ligt er volgens hem een "acceptabel, gebalanceerd pakket. Het beperkt de schade. Ook voor de Britten."

"We moeten de toekomstige relatie nog helemaal uitonderhandelen, maar daar liggen de contouren vandaag voor klaar", blikte de premier vooruit. Een heel belangrijk punt voor Nederland daarbij is de visserij. "We zullen daar de komende tijd hard voor blijven knokken. We zullen nog heel veel moeten doen."

De Britse premier Theresa May heeft volgens Rutte het best mogelijke pakket voor de bewoners van het Verenigd Koninkrijk uitonderhandeld. Of het Britse parlement het akkoord zal goedkeuren, kon Rutte niet zeggen. "Daar ga ik niet over."

EU-hoofdonderhandelaar Michel Barnier voorafgaand aan de start van de top in Brussel. (Foto: AFP)

'Iedereen moet verantwoordelijkheid nemen'

EU-hoofdonderhandelaar Michel Barnier zei dat iedereen nu zijn verantwoordelijkheid moet nemen. "Deze deal is noodzakelijk om vertrouwen op te bouwen. We zullen bondgenoten en vrienden blijven."

Ook het Europees Parlement moet de deal goedkeuren. Volgens voorzitter Antonio Tajani is een meerderheid voor, verklaarde hij in Brussel. Hij verwacht dat er in de plenaire zitting van januari over wordt gestemd.

Sinds zondag 9.00 uur zitten de leiders van de 27 EU-landen bijeen in Brussel om zich over het voorlopig akkoord te buigen. Om 11.00 uur zal May zich bij het gezelschap voegen. May riep het Britse volk zaterdagavond op de Brexit-deal te steunen.

Wanneer de 27 EU-leiders zondag akkoord gaan met de deal, dan zal de volgende hobbel het Britse parlement zijn. Het zal voor May niet makkelijk worden daar alle stemmen voor het akkoord zoals het er nu ligt te krijgen.

