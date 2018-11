De Europese Commissie en het Verenigd Koninkrijk zijn het eens geworden over de politieke verklaring over de toekomstige relatie na Brexit, meldt de president van de Europese Raad Donald Tusk donderdag op Twitter.

"De voorzitter van de Europese Commissie heeft me geïnformeerd dat overeenstemming is bereikt op het niveau van de onderhandelaars en in principe op politiek niveau, behoudens de goedkeuring van de EU-leiders", luidt de boodschap van Tusk.

In de politieke verklaring wordt in grote lijnen uiteengezet hoe de toekomstige relatie tussen het Verenigd Koninkrijk en de EU eruit gaat zien. In de verklaring worden onderwerpen als handelsrichtlijnen en veiligheid behandeld.

"De toekomstige relatie wordt gebaseerd op een balans van rechten en plichten en houdt rekening met de principes van beide partijen", staat in het bereikte akkoord.

Een van de punten waar in het akkoord duidelijkheid over wordt verschaft, is de potentiële verlenging van de transitieperiode. In het conceptakkoord stond nog dat deze verlengd kon worden tot '31/12/20XX'. In deze politieke verklaring is vastgelegd dat de transitieperiode verlengd kan worden tot uiterlijk 31 december 2022.

Politieke verklaring over toekomstige relatie eerste stap

In de transitieperiode wordt onderhandeld over de definitieve toekomstige handelsrelatie tussen de twee partijen. De politieke verklaring is slechts een globale schets van hoe deze relatie eruit gaat zien.

Zondag komen de EU-leiders bij elkaar om zich te buigen over het conceptakkoord. De politieke verklaring van 26 pagina's moet zondag op een speciale Brexit-top in Brussel goedgekeurd worden door de Europese staatshoofden en regeringsleiders.

Ook moeten ze groen licht geven voor het conceptakkoord dat op 13 november gepresenteerd werd. Dit akkoord moet daarna ook door het Britse parlement en het Europees Parlement worden goedgekeurd.

Nog maar de vraag of het Britse Lagerhuis akkoord gaat

De grootste horde voor het conceptakkoord dat op 13 november werd bereikt, lijkt het Britse Lagerhuis te worden. De Brexit-deal stuit op veel verzet in Londen. Meerdere partijleden van Theresa May hebben brieven ingestuurd om een motie van wantrouwen in gang te zetten en hebben gezegd tegen de deal te stemmen.

Het conceptakkoord leidde ook tot kritiek vanuit coalitiepartij DUP (de Noord-Ierse unionisten) en Labour, de grootste oppositiepartij Labour.

De Noord-Ierse coalitiegenoten van May zijn tegen de zogeheten 'backstop'-regeling uit het conceptakkoord, waarin Noord-Ierland een groter deel van de regels van de douane-unie moet hanteren dan Groot-Brittannië.

Premier Rutte: 'Akkoord is goed nieuws'

Premier Mark Rutte noemt het nieuwe principeakkoord over het Britse vertrek uit de Europese Unie goed nieuws. Volgens Rutte wordt het akkoord zondag "politiek gewogen".

In zijn reactie erkent Rutte dat de tot dusver gemaakte afspraken een aantal voor Nederland belangrijke punten nog niet hebben opgelost. "Er moet nog heel veel gebeuren", aldus de minister-president. "Uiteindelijk gaat het om Nederlandse banen en Nederlandse belangen. Die gaan we natuurlijk goed in de gaten houden."

