Ook aan de kant van de resterende EU-landen is er onzekerheid over de Brexit. Spanje dreigt de huidige conceptdeal te vetoën als de passages over Gibraltar niet worden veranderd, zei de Spaanse premier Pedro Sánchez dinsdag tijdens een conferentie in Madrid.

Zondag komen de Europese regeringsleiders bijeen om te praten over het conceptakkoord. Het schiereiland aan de Middellandse Zee is een Brits overzees gebied.

Madrid wil onder meer dat wordt verduidelijkt dat een eventuele verlenging van een transitieperiode of afspraken over de toekomstige handelsrelatie niet per se ook zouden gelden voor Gibraltar.

EU-diplomaten zeggen tegen de Financial Times dat zij denken dat er wel een compromis gevonden kan worden zonder dat er opnieuw met de Britten onderhandeld moet worden.

Het kleine schiereilandje hoort sinds 1713 bij het Verenigd Koninkrijk en is al vanaf het begin een moeilijk punt in de Brexit-onderhandelingen. Gibraltar zal in maart met de rest van het Verenigd Koninkrijk uit de EU stappen, hoewel 96 procent van de bevolking in 2016 tegen de Brexit stemde.