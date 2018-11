De ministers van de 27 EU-landen hebben afgesproken om de onderhandelingen over het Britse vertrek uit de Europese Unie niet te heropenen.

Dit zei de Oostenrijkse minister van Europa, Gernot Blümel, maandag voorafgaand aan een vergadering van Europese ministers in Brussel.

Ze zijn in de Belgische hoofdstad om te spreken over het akkoord tussen het Verenigd Koninkrijk (VK) en de Europese Unie dat vorige week werd bereikt.

Minister Stef Blok van Buitenlandse Zaken verklaarde dat het huidige akkoord het hoogst haalbare is voor Nederland. "Het terugtrekkingsakkoord zoals het er nu ligt, is voor Nederland zo goed als het kan worden", zei Blok.

De Duitse minister voor Economische Zaken, Peter Altmaier, zei dat het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie niet moeten afwijken van wat nu is afgesproken. "Ik ben er zeker van dat als één kant dit pakket ontrafelt, de andere kant het ook ongedaan zal proberen te maken", aldus Altmaier.

De deal moet nog door het Lagerhuis

In het Verenigd Koninkrijk moet de Britse premier Theresa May het Britse Lagerhuis overtuigen van het akkoord dat ze heeft afgesproken. Er is een grote kans dat er geen meerderheid is voor de plannen.

Enkele Conservatieve parlementsleden hebben hun vertrouwen in de premier opgezegd. Om een motie van wantrouwen tot stemming te laten komen, zijn er brieven van in totaal 48 parlementariërs nodig. Vooralsnog is dit aantal nog niet bereikt.