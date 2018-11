De Britse premier Theresa May wil niet dat de Brexit wordt uitgesteld of zelfs geannuleerd vanwege wantrouwen van partijgenoten in haar Brexitplan en haar functioneren als minister.

Veel politici in het Verenigd Koninkrijk, zowel partijgenoten als leden van andere partijen, zijn niet tevreden met het Brexit-akkoord dat May eerder deze week presenteerde in het parlement.

"Een nieuwe leider van ons land kiezen, gaat de onderhandelingen niet makkelijker maken", aldus May zondag in de Britse krant The Sun on Sunday. "Wat het volgens mij wel doet, is ervoor zorgen dat de onderhandelingen worden vertraagd en de Brexit mogelijk wordt uitgesteld of zelfs afgeblazen."

May bleef in haar column in de krant ondanks alle kritiek strijdbaar. "Ik ga me niet af laten leiden. De komende zeven dagen zijn cruciaal voor de toekomst van ons land."

Voormalig Brexit-minister wil nieuwe deal

Voormalig Brexit-minister Dominic Raab zei zondag te hopen dat de deal aangepast kon worden. "Ik denk dat we nog een betere afspraak kunnen maken, maar dan moeten we wel nu van koers veranderen."

Raab stapte donderdag op nadat het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie tot een akkoord waren gekomen.

De Britse premier gaat komende week naar Brussel waar ze gaat overleggen met Jean-Claude Juncker, de president van de Europese Commissie, en met andere Europese leiders.

Minister Blok blij met akkoord

De Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken Stef Blok liet in het televisieprogramma Buitenhof weten dat het Brexit-akkoord goed is voor Nederland. "Het conceptakkoord ziet er voor Nederland goed uit."

De onderhandelingen zijn volgens de minister nog niet afgerond. "Wat nu voorligt is een akkoord over de uittreding. Tot en met 2020 blijven alle afspraken zoals ze zijn. En in hoofdlijnen sluiten we een akkoord voor de periode na 2020."

