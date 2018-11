Premier Mark Rutte verwacht niet dat de 27 EU-lidstaten bereid zullen zijn opnieuw te onderhandelen over het Brexit-akkoord als het Brits parlement de conceptdeal verwerpt.

"Het lijkt mij buitengewoon onwaarschijnlijk dat er belangrijke veranderingen worden aangebracht", zei Rutte vrijdag tijdens de persconferentie na afloop van de ministerraad. Grote verschuivingen mogen dan ook niet verwacht worden, stelt de minister-president.

Donderdag verdedigde de Britse premier Theresa May het conceptakkoord in het Britse parlement. Na ruim twee jaar onderhandelen werd dinsdag een conceptakkoord met de voorwaarden waaronder het Verenigd Koninkrijk uit de EU zal treden gepresenteerd.

Volgens de Britse premier is de deal de beste optie voor Britten. Kritiek kwam niet alleen vanuit de grootste oppositiepartij (Labour), maar ook vanuit haar eigen partij en de kleinere partij van Noord-Ierse unionisten (DUP), waar haar minderheidsregering van afhankelijk is.

Opstappen minister flinke klap voor May

Conservatieve, hardcore 'Brexiteers' vinden dat de deal niet ver genoeg gaat. Meerdere leden van haar kabinet stapten op. Met name het opstappen van Brexit-minister Dominic Raab moet gezien worden als een flinke klap voor May.

Een motie van wantrouwen uit de eigen partij dreigt voor May. Zelf denkt ze de politieke crisis te kunnen overleven. "Zal ik het einde hiervan zien? Ja", zei May. "Leiderschap gaat niet over het nemen van simpele besluiten."

Barclay nieuwe Brexit-minister

Stephen Barclay is vrijdag benoemd tot de nieuwe Brexit-minister, meldde de woordvoerder van May. Voorheen was Barclay onderminister van Volksgezondheid. Britse media berichten dat de 46-jarige Barclay als een zeer loyale politicus bekendstaat.

Daarnaast wordt de voormalige minister van Binnenlandse Zaken, Amber Rudd, de nieuwe minister voor Arbeid en Pensioenen.