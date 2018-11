Voor het Verenigd Koninkrijk dreigt een aanpassing van de kredietwaardigheid als het land zonder goede afspraken uit de Europese Unie vertrekt.

Dat schrijft ratingbureau Standard & Poor's (S&P) naar aanleiding van het conceptakkoord over de Brexit, dat premier Theresa May door het Britse parlement moet loodsen.

S&P overweegt een lagere rating als de kans op een "wanordelijke" uittocht van de Britten toeneemt. Daarvan is sprake als de Brexit de toegang tot Europese markten voor Britse bedrijven belemmert.

Ook eventuele handelsbarrières zouden slecht nieuws zijn voor de financiële stabiliteit van het Verenigd Koninkrijk, omdat die de concurrentiepositie van het land aantasten.

Voorlopig handhaaft S&P zijn rating op AA met een negatief vooruitzicht. Het akkoord dat May met Brussel heeft bereikt, is in de ogen van de kredietbeoordelaar een grote stap vooruit. Maar het is nog uiterst onzeker of de parlementsleden instemmen met de deal.

Zo heeft partijgenoot Jacob Rees-Mogg het vertrouwen in May opgezegd en is een aantal van haar ministers opgestapt uit onvrede over het akkoord. Ondertussen nadert de deadline voor een overeenkomst met rasse schreden, waarschuwt het ratingbureau.