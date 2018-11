De Britse premier Theresa May blijft achter het conceptakkoord over de Brexit staan, ondanks de felle kritiek vanuit elke politieke hoek die zij donderdag heeft moeten verduren.

De Britse premier liet donderdag tijdens een persconferentie weten dat ze haar werk doet om de beste deal te krijgen, die in het belang van het land is. Als de stemming komt, dan zullen parlementariërs hun werk doen, aldus May.

Ze is ervan overtuigd dat ze deze politieke crisis zal overleven. "Zal ik het einde hiervan zien? Ja", stelt de premier. "Leiderschap gaat niet over het nemen van simpele besluiten."

Er is volgens haar bovendien niemand anders die een plan heeft weten te bedenken dat het Brexit-referendum respecteert en niet leidt tot een harde grens op het Ierse eiland. May wil nog altijd niet denken aan een tweede Brexit-referendum.

Pittige dag voor Theresa May

Dinsdag werd bekend dat er na ruim twee jaar onderhandelen een conceptakkoord ligt over de voorwaarden waaronder het Verenigd Koninkrijk uit de EU zal treden. Woensdag werd de tekst van het conceptakkoord vrijgegeven, op donderdag volgde een debat in het Britse Lagerhuis.

May lag donderdag behoorlijk onder vuur in het Lagerhuis, waar zij het conceptterugtredingsakkoord verdedigde. Niet alleen vanuit Labour en andere oppositiepartijen, maar ook vanuit haar eigen partij kwam er felle kritiek. Labour noemt het een ronduit slechte deal.

Conservatieve, hardcore 'Brexiteers' vinden dat de deal niet ver genoeg gaat. Meerdere kabinetsleden stapten op. Met name het opstappen van Brexit-minister Dominic Raab moet gezien worden als een flinke klap voor May en het conceptakkoord dat er ligt.

Het wordt de komende dagen bovendien spannend of er een motie van wantrouwen wordt ingediend tegen May. Daarvoor moet 15 procent van haar partij het vertrouwen in de premier opzeggen per brief. De conservatief Jacob Rees-Mogg maakte donderdag al bekend dat hij zjin brief heeft ingestuurd.