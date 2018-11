Jacob Rees-Mogg, een partijgenoot van Theresa May, zegt zijn vertrouwen in de Britse premier op. Hij heeft een brief met deze boodschap ingestuurd. Hij heeft nog wel steun van 47 partijgenoten van de Conservatieve Partij nodig.

Rees-Mogg heeft geen geloof in de huidige leider en vindt dat haar Brexit-deal "simpelweg niet werkt". Volgens hem moet het geen groot probleem zijn om de 47 benodigde brieven bij elkaar te krijgen. Dat komt neer op 15 procent van haar partij in het Lagerhuis.

Volgens Rees-Mogg moet het lukken om May binnen enkele weken af te zetten. "Ik denk dat het parlementaire proces versneld kan worden." Volgens Sky News zou een stemming over de positie van May op zijn vroegst dinsdag kunnen plaatsvinden.

Mocht de Conservatief het aantal benodigde brieven halen, dan gaat het proces van start. Mocht May de motie van wantrouwen overleven, dan kan er een jaar lang geen proces tegen haar worden aangespannen. Daardoor twijfelen 'Brexiteers' of ze brieven voor een motie van wantrouwen moeten insturen.

Kritiek kwam vanuit alle hoeken

De Britse premier heeft donderdag ruim drie uur lang haar conceptakkoord verdedigd in het Britse Lagerhuis. Kritiek kwam niet alleen vanuit de grootste oppositiepartij (Labour), maar ook vanuit haar eigen partij en de kleinere Noord-Ierse unionisten (DUP), waar haar minderheidsregering van afhankelijk is.

Rees-Mogg en de harde kern van 'Brexiteers' binnen de Conservatieve Partij vinden dat het conceptakkoord dat May met de Europese Unie overeen is gekomen niet ver genoeg gaat.

Het lijkt hem beter dat er dan gewoon geen deal wordt gesloten. Dat zou betekenen dat het Verenigd Koninkrijk en de EU handel zouden moeten drijven onder de standaarden van de mondiale handelsorganisatie WTO.

Rees-Mogg hoeft zelf niet per se de nieuwe leider te worden

De Conservatief ontweek de vraag of hij zelf het partijleiderschap ambieert. De Conservatieve partij "zit vol talenten" die dat kunnen doen, stelt hij.

De leider van de 'Brexiteers' noemt onder anderen oud-minister van Buitenlandse Zaken Boris Johnson als optie. Zijn eigen naam laat hij buiten beschouwing. Dat zal waarschijnlijk niet het geval zijn wanneer anderen speculeren over mogelijke kandidaten.

Voorafgaand en tijdens het debat zijn in totaal zes kabinetsleden van May vanwege de deal opgestapt. De twee opvallendste zijn Brexit-minister Dominic Raab en zijn onderminister Suella Braverman. Ook de vicevoorzitter van de Conservatieve partij Rehman Chisti, stapt op.