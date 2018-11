De Britse regering heeft dinsdag aangekondigd dat er een overeenkomst bereikt over de Britse uittreding uit de Europese Unie. De Europese Commissie heeft nog niet bevestigd dat een deal op tafel ligt.

In het kort: Nog geen duidelijkheid over inhoud conceptakkoord

EU heeft nog geen officiële reactie gegeven

Woensdag spoedvergadering Brits kabinet en vergadering in Brussel

Dinsdagavond moeten de kabinetsleden hun goedkeuring geven of opstappen, meldt de BBC. Later moet het Britse parlement de deal nog goedkeuren. Wat er precies in het conceptakkoord staat, is nog niet bekendgemaakt.

Volgens plaatsvervangend leider van de Noord-Ierse partij Democratic Unionist Party (DUP) Nigel Dodds is het niet duidelijk wat in het akkoord staat. Dodds benadrukt dat de partij nog geen uitnodiging heeft gekregen om langs te komen bij de Britse premier Theresa May om de overeenkomst in te zien.

Boris Johnson, voormalig minister van Buitenlandse Zaken van het Verenigd Koninkrijk, heeft al gezegd dat hij hoe dan ook tegen zal stemmen in het parlement. Ook Jeremy Corbyn, leider van de oppositiepartij Labour, heeft negatief gereageerd op het nieuws over de overeenkomst.

"We zullen naar de details van de deal kijken, wanneer deze openbaar worden gemaakt. Maar op basis van hoe wanordelijk de onderhandelingen tot nu toe zijn verlopen, lijkt het er niet op dat er een goede deal voor heel het VK op tafel ligt", aldus Corbyn.

Ingelaste kabinetsvergadering in Londen en overleg in Brussel

Eerder op dinsdag werd bekend dat onderhandelaars namens het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie een voorlopig akkoord zouden hebben bereikt over de uittreding van de Britten uit de EU. Een bron uit het Britse kabinet had aan de BBC gemeld dat de Brexit-overeenkomst technisch gezien rond is.

May heeft haar kabinet opgeroepen woensdag bijeen te komen om te praten over de voorlopige overeenkomst. Ook de 27 EU-ambassadeurs in Brussel komen woensdag samen om over de stand van zaken te discussiëren en eventuele verdere stappen voor te bereiden.

Daarvoor kan een EU-ministerraad in Brussel worden bijeengeroepen. Mogelijk gebeurt dit maandag al. Daarna, als de lidstaten het met de overeenkomst eens zijn, zal een speciale Brexit-top van de EU-regeringsleiders plaatsvinden om het akkoord daadwerkelijk af te timmeren. May zal daarbij aanwezig zijn. De top wordt mogelijk op zondag 25 november in Brussel gehouden.

De onderhandelaar namens de Europese Unie, Michel Barnier, heeft volgens anonieme bronnen van The Financial Times wel gezegd dat de hoofdlijnen van het terugtredingsakkoord er liggen, maar nog wel politieke goedkeuring nodig hebben.

De Britse minister van Buitenlandse Zaken Jeremy Hunt ging eerder op dinsdag voor overleg naar May. (Foto: AFP).

Gesteggel over Noord-Ierse grens

Een van de grootste struikelblokken in de Brexit-onderhandelingen is de grens tussen Noord-Ierland en Ierland. De Ierse omroep RTÉ meldt op basis van twee ingewijden dat ook hierover overeenstemming is bereikt.

De EU wil geen harde grens tussen Noord-Ierland en Ierland. Ook in Noord-Ierland wordt daar zwaar aan getild: een harde grens zou onder meer de nog fragiele vrede in gevaar brengen, die in de afgelopen decennia is versterkt door vrij verkeer tussen de landen.

De Britten willen ook geen harde grens. Wat de zaken compliceert, is dat zij daarnaast ook niet willen dat door douaneregels een soort grens ontstaat tussen Noord-Ierland en de rest van het Verenigd Koninkrijk.

Meerderheid in parlement is geen gegeven

Het minderheidskabinet van May is afhankelijk van de tien zetels van de DUP in het Britse Lagerhuis. De conservatieve partij DUP is fel tegen elke vorm van een aparte status voor Noord-Ierland binnen het VK. Mocht dat wel onderdeel zijn van de deal, dan wordt het tijdens de stemming dus nog spannend.

Ook binnen haar eigen Conservatieve Partij zijn veel parlementariërs het niet eens met de Brexit-plannen van May. Afgelopen week stapte staatssecretaris van Transport Jo Johnson - die sceptisch over de Brexit is - op uit onvrede over die plannen. Hij is het zevende lid van het kabinet van May dat er de brui aan heeft gegeven vanwege de Brexit.

Conservatieve parlementariërs die juist pro-Brexit zijn, vinden het onacceptabel dat het Verenigd Koninkrijk zich na de uittreding nog wel aan EU-wetgeving zou moeten houden. Dan verkiezen zij een 'harde Brexit', zonder scheidingsovereenkomst en het vastleggen van de toekomstige handelsrelaties. Verschillende deskundigen waarschuwden dat deze optie desastreus kan uitpakken voor de Britse economie.