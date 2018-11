De Britse premier Theresa May wordt door zowel de oppositie als leden van haar eigen partij onder druk gezet om de Brexit-plannen van haar regering niet in stemming te brengen.

De critici willen dat ze het Brexit-voorstel aanpast aan hun wensen.

May moest een voor maandag geplande spoedvergadering van het Britse kabinet schrappen, nadat voorstanders van de Brexit binnen haar kabinet en partijgenoten in het Europees Parlement dreigden het voorstel te torpederen.

Als er in het Britse parlement zou worden gestemd over het plan zoals dat er nu ligt, dreigt voor May een vernietigende nederlaag.

Oppositiepartij Labour wil nieuwe verkiezingen als het Brexit-voorstel wordt weggestemd. De partij zal desnoods om een nieuw referendum vragen als er geen verkiezingen komen.

Als er geen akkoord ligt, komt er geen EU-top

Als er dinsdag geen akkoord is bereikt, wordt het steeds onwaarschijnlijker dat er in november een speciale top van de Europese Unie zal plaatsvinden om een Brexit-deal te ondertekenen.

EU-ministers hadden maandag in Brussel ook overleg over de stand van zaken. Hun onderhandelaar Michel Barnier vertelde dat er "intensieve inspanningen" worden verricht, maar dat er nog geen akkoord is. Het voornaamste struikelblok is nog altijd een oplossing voor het vermijden van een 'harde’ grens tussen Ierland en het Britse Noord-Ierland.

De 27 ministers hebben vandaag wederom laten zien dat ze vastberaden zijn de eenheid te bewaren, aldus de Oostenrijkse minister Gernot Blümel, die het overleg voorzat. Ze spraken opnieuw hun steun voor Barnier uit.

Daarnaast benadrukten ze de noodzaak door te gaan met de voorbereidingen voor het geval er geen deal komt.

