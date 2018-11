De onderhandelingen over de Britse uittreding uit de Europese Unie gaan langzaam de goede richting op, zei Europese Commissie-voorzitter Jean-Claude Juncker zondag in een interview met de Franse omroep France 24.

"Ik heb de indruk dat we langzaam maar zeker een Brexit-overeenkomst naderen die ergens komende weken rond zal zijn", zei Juncker.

De Europese regeringsleiders zullen maandag ingelicht worden over de huidige stand van zaken door EU-onderhandelaar Michel Barnier. De onderhandelingen zitten al een poos vast op twee punten: de Ierse grenskwestie en de toekomstige relatie tussen het Verenigd Koninkrijk en de EU.

Brussel en Londen verklaarden de afgelopen tijd dat de overeenkomst voor 95 procent rond is, maar er ligt nog geen scheidingsdeal op tafel.

May sluit tweede Brexit-referendum uit

De Britse premier Theresa May heeft vrijdag laten weten dat er geen enkel scenario denkbaar is waarin het VK een tweede referendum over de uittreding houdt. Dat zei ze kort nadat staatssecretaris Jo Johnson van Transport opstapte uit onvrede over Mays plannen voor de Brexit.

Johnson is de veertiende politicus die een ministerpost heeft verlaten sinds november vorig jaar. Ook Mays eigen Conservatieve Partij is tot op het bot verdeeld over de plannen.

Arlene Foster, de partijleider van de oerconservatieve Democratic Unionist Party (DUP) uit Noord-Ierland, liet vrijdag ook weten dat ze het huidige Brexit-voorstel niet acceptabel vindt. De DUP, die het minderheidskabinet van May met gedoogsteun in het zadel houdt, zal de plannen niet steunen als er in het Lagerhuis een stemming over komt.

