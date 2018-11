Als er geen akkoord over de Brexit komt, zou de Europese Unie een douanegrens in de Ierse Zee tussen Noord-Ierland en de rest van het Verenigd Koninkrijk willen instellen. Zo kan Noord-Ierland deel van de interne markt en de douane-unie blijven uitmaken en kan de landgrens met EU-lid Ierland openblijven.

Dat meldt The Times op basis van een brief van de Britse premier Theresa May die de krant heeft ingezien.

May stuurde de brief aan de leiders van de Noord-Ierse Democratic Unionist Party, die haar regering steunt. Volgens partijleider Arlene Foster gaan door de brief "de alarmbellen af". Een woordvoerder van May zei in een reactie dat de premier nooit zal goedkeuren dat het Verenigd Koninkrijk in twee douanegebieden wordt opgedeeld.

De grens tussen Noord-Ierland en Ierland is een van de grootste obstakels in de onderhandelingen tussen het Verenigd Koninkrijk en de EU. Afgelopen zaterdag meldde The Times nog dat er een akkoord zou zijn bereikt waarbij het hele Verenigd Koninkrijk onderdeel blijft van de douane-unie.

