Vijftig prominente zakenlieden roepen de Britse regering op tot het houden van een nieuw referendum over de voorwaarden van het vertrek van Groot-Brittannië uit de Europese Unie.

Dat doen ze in een brief die de krant The Sunday Times zondag publiceert, zo melden Britse media, waaronder de BBC.

In de oproep staat te lezen dat er een nieuwe openbare stemming zou moeten worden gehouden over de definitieve voorwaarden voor het vertrek van Groot-Brittannië uit de Europese Unie.

De brief zou niet direct verwijzen naar een hernieuwd brexit-referendum, maar het voorstel bevatten om de uiteindelijke uitkomst van de onderhandelingen voor te leggen aan de kiezer, aldus de omroep.

In de brief staat een waarschuwing van de zakenlieden dat de brexit-voorstellen die door Groot-Brittannië en de Europese Unie worden besproken, geen soepele handel voor Britse bedrijven zullen opleveren nadat het in maart de EU heeft verlaten, zo vertelde een bron aan Sky News.