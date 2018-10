Binnen drie weken is de Brexit-deal voltooid, schrijft Britse minister van vertrek Dominic Raab woensdag in een brief aan voorzitter van de Brexit-commissie Hilary Benn.

De minister vertelt in de brief wanneer hij meer kwijt kan over de deal. "Ik verwacht momenteel dat 21 november goed uitkomt", schrijft Raab. Zeker 95 procent van het akkoord zou nu klaarliggen.

"Het eind is nu duidelijk in zicht. Hoewel er obstakels blijven, kunnen we die navigeren", schrijft de minister verder. Raab reageert met zijn tekst op een bericht van de commissie, die hem vroeg naar een update over de gesprekken.

Een bron uit de regering bevestigde aan nieuwsmedium Sky News dat de hoop inderdaad is gevestigd op een politiek akkoord over drie weken. Zo kunnen de EU-leiders half december hun handtekening zetten.

De Britse pond reageert woensdag meteen op het nieuws van de brief, door in waarde omhoog te schieten. De munteenheid steeg met 0,7 procent ten opzichte van de dollar.

De brief van Raab dateert van 24 oktober, maar werd pas op 31 oktober online gezet. De minister meldde overigens al eerder, afgelopen juli, dat in oktober de deal naar verwachting al rond zou zijn. Hij zei destijds dat het akkoord al voor 80 procent was ingevuld.