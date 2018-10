De Britse premier Theresa May heeft maandag tegen het Britse parlement gezegd dat ze bereid is om "alle mogelijke opties te verkennen" om de impasse in de gesprekken rondom de uittreding van het Verenigd Koninkrijk (VK) uit de Europese Unie te doorbreken.

Voor 29 maart 2019 moet er een Brexit-deal op tafel liggen, waarna de transitieperiode van 21 maanden start. De belangrijkste kwesties in de onderhandelingen over de nieuwe relatie tussen het VK en de EU zijn de rechten van EU-burgers in het VK en Britten in de EU, de openstaande rekening die het VK nog moet betalen en de grens tussen Noord-Ierland en Ierland.

May zei maandag tegen de parlementsleden dat de deal nu voor 95 procent rond is, maar dat de Ierse grens nog steeds een "behoorlijk knelpunt" is.

De EU en het VK willen voorkomen dat er een harde grens tussen Noord-Ierland en Ierland zal ontstaan. Dit zal namelijk leiden tot strenge douanecontroles aan deze grens. Dit is voor beide landen nadelig aangezien er veel handel plaatsvindt op het Ierse eiland.

Bovendien wil May niet dat dat er een grens komt te liggen tussen Noord-Ierland en het VK. Voor de EU en Ierland is het juist geen optie om een douanegrens om het hele Ierse eiland te leggen, aangezien Ierland dan buiten de EU komt te liggen.

​

May eventueel bereid na te denken over korte verlenging transitieperiode

Er wordt nog onderhandeld over een soort noodoplossing betreffende de Ierse grens, voor als er na de transitieperiode geen vergaande handelsovereenkomst op tafel ligt. Met deze zogeheten Irish backstop wil de EU voorkomen dat er alsnog een grens ontstaat tussen Noord-Ierland en Ierland.

May zei maandag dat ze eventueel bereid is om na te denken over een korte verlenging van de transitieperiode. "Bepaalde omstandigheden vragen om een verlenging van de transitieperiode, mits we er zeker van zijn dat dit om een korte periode gaat."

De Brexit-top die op 17 en 18 november zou plaatsvinden is vooralsnog afgelast. Bij de EU-top van vorige week hebben de leiders van de 27 EU-lidstaten, die overblijven na de Brexit, besloten pas weer bij elkaar te komen wanneer er schot in de onderhandelingen zit.