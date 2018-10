De Brexit-top die op 17 en 18 november zou plaatsvinden om overeenstemming over de uittreding van het Verenigd Koninkrijk uit de EU te bereiken is afgelast. De leiders van de overige 27 EU-lidstaten hebben woensdag besloten pas weer bij elkaar te komen op het moment dat er schot in de onderhandelingen zit.

"De 27 leiders merken op dat er, ondanks intensieve onderhandelingen, niet genoeg voortgang is geboekt", zei een woordvoerder.

De Britse premier Theresa May was woensdag ook in Brussel, waar ze de 27 andere EU-leiders een kwartier lang toesprak over de Brexit. Ze deed daarbij geen nieuwe voorstellen, meldde voorzitter van het Europees Parlement Antonio Tajani na afloop van haar spreekbeurt.

"Haar toon was die van iemand die door wil met de onderhandelingen. Haar politieke boodschap en lichaamstaal waren positief, maar inhoudelijk hebben we niets nieuws gehoord", zei hij.

May gaf haar visie op de ontwikkelingen en verliet daarna het gebouw waar de andere leiders aan hun Brexit-overleg begonnen. Daar mocht de Britse premier niet bij zijn.

Tajani zei optimistisch te willen blijven. Het EU-parlement moet een Brexit-overeenkomst goedkeuren. Tajani zei dat daar tot maart volgend jaar de tijd voor is.

Aanvankelijk spraken leiders over de geplande top in november als een laatste gelegenheid om tijdig met een Brexit-akkoord te komen.

EU-president Tusk minder optimistisch dan May

De positieve toon van May waar Tajani over sprak, was eerder op woensdag ook al waar te nemen. De Britse premier zei dat alle partijen een deal willen en dat zij gelooft dat die kan worden bereikt. "We hebben de meeste problemen opgelost", aldus May.

EU-president Donald Tusk temperde de verwachtingen juist. "Een 'no deal-scenario' is op dit moment waarschijnlijker dan ooit tevoren", zei hij. Tusk voegde daaraan toe dat hij er wel vertrouwen in heeft dat er een betere oplossing kan worden gevonden.

Premier Mark Rutte is nog altijd redelijk optimistisch over het bereiken van een akkoord. Hij vindt het vooral belangrijk dat de Brexit EU-burgers niet schaadt.

