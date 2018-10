De Europese Unie heeft het Verenigd Koninkrijk aangeboden om langer in de douane-unie te blijven zodat er goede afspraken over de grenzen gemaakt kunnen worden voor na de brexit.

Dat schrijven de Frankfurter Allgemeine Zeitung en The Financial Times dinsdagavond op basis van verschillende bronnen. De Frankfurter Allgemeine Zeitung schrijft het op basis van Duitse overheidspapieren en The Financial Times op basis van medewerkers van de EU.

Ook het Britse parlementslid Liam Fox heeft gezegd dat een verlenging van de douane-unie tot de mogelijkheden behoord.

Michael Barnier, de brexit-onderhandelaar namens de EU, zou dat de Britse premier Theresa May hebben aangeboden. Het zou betekenen dat de Britten nog toegang houden tot de interne markt en dat het vrij verkeer van goederen nog langer blijft bestaan.

The Financial Times schrijft dat de afspraak een jaar kan worden verlengd tot december 2021, zoals het er nu voorstaat, loopt de douane-unie in december 2020 af.

De verlenging geeft de Britse premier Theresa May langer de tijd een oplossing te vinden voor kwestie rond de grens tussen Ierland en Noord-Ierland. Zowel de EU als het VK willen geen harde grens tussen beide landen, maar de onderhandelingen over grensafspraken verlopen stroef.

Barnier liet dinsdag al weten dat de onderhandelingen nog meer tijd nodig hebben. Daarmee leek hij te willen aangeven dat er deze week nog geen akkoord kan worden verwacht.

