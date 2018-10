Premier Mark Rutte is "voorzichtig optimistisch" over de vooruitgang bij de Brexit-onderhandelingen met de Britten. Hij verwacht dat er volgende week stappen kunnen worden gezet als de Europese leiders samen verder praten over het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie.

"Ik denk dat we volgende week heel voorzichtig optimistisch mogen zijn dat we daar stappen kunnen zetten", aldus Rutte in Den Haag op een persconferentie met zijn Duitse collega Angela Merkel. "Heel veel hangt nog af van de gesprekken de komende dagen."

Veel van de problemen die er waren worden nu stap voor stap opgelost, zei de premier. "Maar er zijn natuurlijk een paar grote vraagstukken die we echt onder ogen moeten zien."

Hij noemde onder meer de toekomstige relatie van de Britten met de interne Europese markt, en daarmee samenhangend de grote kwestie van de grens tussen Ierland en het Britse Noord-Ierland.

Bondskanselier Merkel zei erg blij te zijn dat er inmiddels zeer intensieve onderhandelingen plaatsvinden. "Er is blijkbaar vooruitgang geboekt, maar soms zit de duivel in de details. Een oplossing is er pas als alles is opgelost. Als we volgende week een stuk verder komen, is dat een goed signaal."

'Brexit-akkoord ligt binnen bereik'

EU-hoofdonderhandelaar Michel Barnier verklaarde woensdag dat een Brexit-akkoord binnen bereik ligt. Over precies een week bepalen de EU-leiders, zonder de Britse premier erbij, of er voldoende aanleiding is om overeenstemming te bereiken over de Brexit.

De overeenkomst is volgens Barnier nu voor 80 tot 85 procent af, maar nog altijd is de oplossing van een aantal belangrijke punten nog niet duidelijk. Zo wordt nog naar een oplossing gezocht hoe producten vanuit de Europese Unie snel het Verenigd Koninkrijk ingevoerd kunnen worden.

Barnier zegt dat de Europese Unie er alles aan doet om producten de grens met Noord-Ierland op de "minst ingrijpende manier te laten passeren". Dat zou bijvoorbeeld kunnen op veerboten of in havens en fabrieken waar de producten vandaan komen.

Maar voedselveiligheidscontroles moeten volgens de EU-onderhandelaar wel aan de grens plaatsvinden.

'Brexit kent alleen maar verliezers'

Volgens Barnier wordt er "dag en nacht" gewerkt om op 30 maart 2019 ordelijk uit elkaar te kunnen gaan. "Ook zullen we proberen een zo eerlijk mogelijke deal voor de toekomst te sluiten." De Fransman zei dat de Brexit geen "toegevoegde waarde" heeft en alleen verliezers kent.

Als de 27 EU-leiders op 17 oktober positief oordelen over de Brexit-onderhandelingen, roept EU-president Donald Tusk alle 28 regeringsleiders half november naar Brussel om het akkoord op het hoogste niveau af te maken.