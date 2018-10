De president van de Europese Raad Donald Tusk is positief over het bereiken van een Brexit-deal. Volgens de 61-jarige Pool moet het mogelijk zijn om voor het einde van 2018 een akkoord te bereiken.

Tusk deed de uitlatingen zaterdag bij een conferentie in Krakau.

Ook Commissie-voorzitter Jean-Claude Juncker is optimistischer over de kansen van Brexit-overeenstemming. In een interview met verschillende Oostenrijkse kranten zei de Luxemburger zaterdag dat "de kans op een akkoord in de afgelopen dagen is toegenomen".

De onderhandelingen zijn in de weken voorafgaand aan de Brexit-top op 18 oktober geïntensiveerd. De kans dat er op de top een akkoord wordt bereikt is klein volgens Juncker. "Zover zijn we nog niet, maar we hebben de wil om zo snel mogelijk een akkoord te bereiken."

Naar verwachting zal EU-toponderhandelaar Michel Barnier deze week een document publiceren met een kader voor de toekomstige relatie tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk.

Onderhandelingen lijken al enige tijd vast te zitten

De Brexit-onderhandelingen lijken al enige tijd vast te zitten op twee punten: de Ierse grenskwestie en de toekomstige relatie tussen het VK en de EU.

Bij de Ierse grenskwestie draait het om de grens tussen Ierland en Noord-Ierland. Wanneer er geen akkoord wordt bereikt over de Britse uittreding, zal er weer een 'harde' grens ontstaan op het eiland Ierland.

De EU wil dit voorkomen door middel van een douane-unie tussen Noord-Ierland en Ierland. Dit is voor de Britse regering echter onacceptabel, omdat er hierdoor als het ware een grens zou ontstaan op de Ierse zee, binnen het Verenigd Koninkrijk.

Over de toekomstige relatie met de EU is vooral binnen de Britse regering onenigheid. In premier Theresa Mays Conservatieve Partij zijn er meerdere facties, die allemaal een andere relatie met de EU willen. De zogeheten 'brexiteers', onder leiding van Boris Johnson en Jacob Rees-Mogg, willen een zo beperkt mogelijke toekomstige relatie, terwijl een andere grote factie juist een 'zachtere' Brexit nastreeft.