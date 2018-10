De douane maakt zich volgens algemeen directeur Nanette van Schelven zorgen om de 35.000 Nederlandse bedrijven die door de Brexit voor het eerst in aanraking gaan komen met de douane.

De douane is bezorgd over het kleine aantal bedrijven dat zich voorbereidt op de Brexit. Volgens een recent onderzoek bereiden slechts 18 procent van de Nederlandse bedrijven zich actief voor op de Britse uittreding uit de Europese Unie.

"We maken ons hier echt zorgen om. We hebben nog zes maanden de tijd en ik roep echt iedereen op om in actie te komen", zegt Van Schelven vrijdag in een interview met De Telegraaf.

Door de Brexit komen 35.000 ondernemers voor het eerst met de douane in aanraking bij het exporteren uit of importeren naar de EU. "Voor deze bedrijven geldt dat ze zich bij ons moeten melden voor een EORI-nummer waarmee ze zich kunnen identificeren. Als 35.000 bedrijven dat op 28 maart gaan doen, kan ik garanderen dat we niet iedereen op tijd hebben geholpen."

"Je moet beseffen dat, als er geen overgangsperiode komt, er straks op 29 maart bij de boot gewoon een slagboom staat", stelt Van Schelven. "Als je niet aangemeld bent, kun je geen handeldrijven. Dan kun je wel naar de haven rijden, maar dan kom je de boot niet op."

Geen problemen bij 'zachtere' Brexit

De douane bereidt zich voor op een zogeheten 'harde' Brexit, waarbij de relatie tussen het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie beperkt blijft. Mocht er toch een akkoord bereikt worden voor een 'zachtere' variant van Brexit, dan levert dit geen problemen op.

"Want in iedere variant behoort het Verenigd Koninkrijk niet meer tot de EU. En ook als er verdragen of handelsakkoorden komen, dan hou je zoiets als een formaliteitenstelsel: als er een nultarief komt, moeten we ook controleren of die goederen echt uit het VK komen en of ze aan de EU-standaarden volden. Dat is echt anders dan hoe je nu handeldrijft met bijvoorbeeld Duitsland."