Nederland versterkt Europese ambassades vanwege naderende Brexit

Een woordvoerder van instituut Clingendael heeft een bericht daarover in NRC bevestigd.

Topambtenaar Thijs van der Plas van het ministerie van Buitenlandse Zaken vertelde maandag over het nieuwe beleid tijdens een conferentie over de Brexit in Clingendael. Nederland versterkt meer dan tien posten in Europa ter voorbereiding op het vertrek van de Britten uit de EU.

Eerder maakte het kabinet bekend dat de overheid 40 miljoen euro extra per jaar uittrekt voor het versterken van de diplomatie als reactie op de instabiliteit die de Brexit met zich meebrengt. In eerste instantie werd gezegd dat dit geld vooral zou worden gebruikt om Nederlandse ambassades in Noord-Afrika te versterken.

​Nationale adviesraad wil dat er meer geld wordt uitgetrokken

Van der Plas is de directeur-generaal Europese Samenwerking op het ministerie van Buitenlandse Zaken. Hij geldt op dit gebied als de belangrijke adviseur van het kabinet.

De Adviesraad Internationale Vraagstukken (AIV), een onafhankelijk orgaan dat de overheid adviseert over het buitenlandse beleid, adviseerde eerder minimaal 70 tot 80 miljoen euro per jaar uit te trekken om de Nederlandse diplomatie in het buitenland te versterken.

