Deze Brexit-sleutelmomenten moet je nog in de gaten houden

30 september 2018 - 3 oktober 2018: Conferentie Conservatieve Partij

Een week na het begin van de partijconferentie van oppositiepartij Labour, staat de conferentie van de Conservatieve Partij op de agenda. Het is de laatste partijbijeenkomst voor de dag van de Brexit.

Naar verwachting zullen de zogeheten 'Brexiteers', de groep conservatieven die voorstander is van een 'harde' uittreding (de 'no deal-Brexit'), van de gelegenheid gebruik maken om premier Theresa May onder druk te zetten. Ze willen dat ze geen concessies meer doet in gesprekken met de EU.

De vorige partijbijeenkomst verliep niet geheel vlekkeloos voor May. Tijdens haar speech verloor de premier haar stem, kreeg ze een hoestbui, kreeg ze een ontslagbrief van een actievoerder in haar handen gedrukt en viel het decor achter haar uit elkaar.

18 oktober 2018: EU-top in Brussel

De bijeenkomst van de Europese Raad wordt gezien als het belangrijkste Brexit-moment tot dusver. Donald Tusk, voorzitter van de Europese Raad, noemde de ontmoeting na de EU-top in Salzburg het "moment van de waarheid" voor de onderhandelingen.

Al tijdenlang staan dezelfde punten op de onderhandelingsagenda: de kwestie over de Ierse grens en de toekomstige handelsrelatie tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk.

De Britten willen een overeenkomst waarin er geen vrij verkeer van diensten en personen met de EU zal bestaan, maar nog wel vrij verkeer van goederen. Volgens de 27 resterende landen ondermijnt die vorm de interne Europese markt.

De Europese Unie heeft voorgesteld om vrij verkeer tussen Noord-Ierland en Ierland toe te staan. Dat is weer onacceptabel voor het VK, omdat er op die manier in de praktijk een grens zou ontstaan tussen Noord-Ierland en de rest van het Verenigd Koninkrijk. Een harde grens tussen Noord-Ierland en Ierland is voor beide partijen onacceptabel.

Medio november 2018: Extra EU-top

Halverwege november is er een extra Brexit-top ingelast om druk op de ketel te zetten. De bijeenkomst is bedoeld voor het afronden van het akkoord. Het akkoord bestaat uit een vertrekregeling, de garantie voor EU-burgers in het Verenigd Koninkrijk en Britten op het vasteland dat hun rechten gewaarborgd zijn en een overgangsfase tot december 2020.

EU-hoofdonderhandelaar Michel Barnier liet in een speech weten dat er in november wel een deal bereikt moet zijn. Anders hebben beide partijen niet genoeg tijd om de deal voor te leggen aan parlementsleden in het Verenigd Koninkrijk en de EU-lidstaten.

13 december 2018: Laatste raadsbijeenkomst van 2018

Op 13 december vindt dit jaar de laatste bijeenkomst van de Europese Raad plaats. De top wordt gezien als de laatste praktische mogelijkheid om een akkoord te sluiten.

Mocht er tegen deze tijd een akkoord worden gesloten, dan is het de beurt aan het Britse Lagerhuis om over de deal te stemmen. May heeft dan meer dan 326 stemmen nodig. De Conservatieve Partij heeft momenteel 316 van de 650 zetels in handen.

Ook moet er binnen de Europese Unie vóór het akkoord gestemd worden. Om de afspraken te ratificeren, moeten 20 van de 27 EU-landen met de deal instemmen. Dit komt neer op een vertegenwoordiging van 65 procent van de inwoners van de Europese Unie. Daarna moet het akkoord nog door het Europees Parlement. Daar is slechts een meerderheid van de stemmen voor nodig.

29 maart 2019: D-day

Eind maart is het Brexit-dag. Op 29 maart is het precies twee jaar geleden dat May Artikel 50 heeft getriggerd, waarmee de uittreding uit de Europese Unie in gang werd gezet. Het Verenigd Koninkrijk zal - zoals het er nu naar uitziet - de Europese Unie dan met of zonder deal verlaten.

30 maart - 31 december 2020: Transitieperiode begint (mogelijk)

Áls het VK en de EU een akkoord sluiten, dan volgt er na Brexit-dag een transitieperiode van 21 maanden. Zo niet, dan scheiden de wegen van het VK en de EU hier.

De transitieperiode is een periode waarin het Verenigd Koninkrijk zich kan richten op de implementatie van toekomstige regelgeving. De Europese Unie wil dat het VK zich in deze periode nog wel aan Europese regelgeving houdt, de Britten mogen echter niet meer aan tafel zitten om beleid te maken.

Tegelijkertijd kan er vanaf 30 maart door het Verenigd Koninkrijk worden onderhandeld over vrijhandelsakkoorden. Zowel met de EU, als er eerder geen afspraken worden gemaakt over handel, als met de rest van de wereld.

31 december 2020: Einde van de transitieperiode

De (eventuele) transitieperiode komt tot een einde en het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie scheiden hun wegen.