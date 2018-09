'Britse premier May onderzoekt verkiezingen in november'

Donderdag wezen EU-leiders haar eerdere voorstellen af. De Britse regering kon niet reageren op de berichten in de krant.

De 27 Europese lidstaten die overblijven na de Brexit zien niets in de voorstellen die May deze week presenteerde. Het zogenoemde 'Chequers-plan' van de Britse premier dreigt de Europese interne markt te ondermijnen, stelt de voorzitter van de Europese Raad, Donald Tusk.

"Iedereen was het erover eens dat het voorgestelde plan voor economische samenwerking niet zou werken", aldus Tusk, die ook benadrukt dat er ook een aantal positieve elementen in de plannen van May zitten.

De Britten hebben vier weken de tijd voor een nieuw plan

Tusk deed zijn uitspraken na afloop van de informele bijeenkomst van Europese regeringsleiders in het Oostenrijkse Salzburg. Hij heeft de Britten vier weken de tijd gegeven om met een nieuw plan te komen.

Zonder deal waar zowel de Britten als de resterende EU-lidstaten het over eens zijn, draait de Brexit uit op een 'harde' Brexit zonder overgangsperiode. Het staat al vast dat de Britten op 29 maart uit de Europese Unie vertrekken, deal of geen deal.

In juli presenteerde May haar Brexit-plan, dat gezien kan worden als een 'zachte' Brexit; de premier wil uit de Europese Unie, maar nog wel een handelsrelatie met de EU houden.

Hoewel volgens het plan een streep door het vrije persoonsverkeer gezet zou worden, wil May nog wel vrij verkeer van goederen. Andere leiders vinden dat May met dit plan alleen de lusten en niet de lasten van de Europese Unie wil.

Top van Labour staat open voor nieuw referendum

De top van de grootste Britse oppositiepartij Labour is bereid zich in te zetten voor een nieuw referendum over het Britse lidmaatschap van de EU. Voorwaarde is wel dat de leden van de partij vragen om een nieuwe volksraadpleging, berichten Britse media.

Het vraagstuk komt de komende dagen waarschijnlijk aan de orde. Labour houdt een meerdaags partijcongres in Liverpool. Uit een peiling blijkt dat 86 procent van de leden een tweede Brexit-referendum wil. "Ik zal me houden aan wat uit het congres komt", zei partijleider Jeremy Corbyn tegen de krant The Sunday Mirror.

Ook de tweede man van de partij, Tom Watson, stelt dat de partijtop moet luisteren naar de leden.

EU-top over drie weken is 'moment van de waarheid'

Tusk waarschuwt de Britten dat de EU-top op 18 en 19 oktober "het moment van de waarheid" gaat worden. "Dan verwachten we maximale vooruitgang en resultaten in de Brexit-onderhandelingen."

Op een extra top in november zouden vervolgens alleen de losse eindjes aan elkaar worden geknoopt, aldus Tusk. Voorwaarde voor de EU is wel dat er een oplossing wordt gevonden om een harde grens tussen Ierland en Noord-Ierland te voorkomen.

May krijgt ook kritiek van eigen partijgenoten

Het zijn niet alleen de resterende EU-lidstaten die kritiek hebben op de plannen van May. Ook vanuit haar eigen partij klinkt de nodige kritiek. Meerdere ministers, onder wie Brexit-voorvechter Boris Johnson, vertrokken na de presentatie van haar plan. Tegen haar partijgenoten zei ze deze week nog dat het haar deal zou worden, of géén deal. Dat lijkt nu dus ook niet waar te zijn.

Volgens ramingen van de VN-organisatie zal de Britse economie in 2018 en 2019 met 1,5 procent groeien als er sprake is van een breed akkoord tussen het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie. Bij een zogeheten 'no deal-Brexit' zal de groei lager uitvallen. De kans op zo'n scenario lijkt met de dag toe te nemen.

