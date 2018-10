EU-president Tusk blijft overtuigd van Brexit-akkoord met VK

Tusk zei vrijdag in een verklaring dat het aan het Verenigd Koninkrijk is om met betere voorstellen te komen over de Ierse grenskwestie en de toekomstige handelsrelaties tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk.

May zei juist dat het de EU is die met nieuwe toegevingen moet komen voor haar zogeheten 'Chequers-plan', dat zij ''de enige weg vooruit" noemde. Ze vindt dat het VK meer respect verdient van de EU, en zei dat de toekomstige goede betrekkingen daar mede van afhangen.

Tusk sprak zijn verbazing uit over de "harde en compromisloze opstelling" van May tijdens en na de EU-top van donderdag in Salzburg. "Ik ben ervan overtuigd dat een compromis, dat goed is voor allen, mogelijk is. En dat zeg ik als goede vriend van het VK en als een echte bewonderaar van premier May."

De andere 27 Europese leiders trokken donderdag één lijn tegenover May.

Britten willen alleen vrij verkeer van goederen

De Britten hebben een deal voor ogen waarin er geen vrij verkeer van diensten en personen meer is met de Europese Unie, maar nog wel vrij verkeer van goederen. Volgens de 27 resterende landen ondermijnt die vorm de interne Europese markt.

Een groot twistpunt in de onderhandelingen is het Ierse eiland. De Europese Unie heeft voorgesteld om vrij verkeer tussen Noord-Ierland en Ierland toe te staan.

Dat is onacceptabel voor de Britten, omdat er op die manier in de praktijk een grens zou onstaan tussen Noord-Ierland en de rest van het Verenigd Koninkrijk. Bij een harde Brexit ontstaat echter een harde grens tussen Noord-Ierland en de rest van Ierland, iets dat beide partijen niet willen. May heeft wel gezegd dat ze nog met alternatieven zal komen voor de Ierse kwestie.

Zonder overeenkomst waarin beide partijen zich kunnen vinden, dreigen de Britten op 29 maart de Europese Unie te verlaten zonder afspraken over de toekomstige handelsrelatie met de Europese Unie; de zogenoemde harde Brexit.

Het IMF waarschuwde eerder deze maand nog dat die variant voor een flinke krimp in de Britse economie zal zorgen.