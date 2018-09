'Brexit-onderhandelingen over de grens met Ierland zitten vast'

De Britse premier Theresa May heeft tijdens dat diner een speech gehouden over het besluit van het Verenigd Koninkrijk om volgend jaar uit de EU te stappen. Volgens een Britse regeringsbron zou May een beroep op haar Europese collega's doen om af te zien van de "onacceptabele" Brexit-eisen die het land kunnen verscheuren.

"Op dit moment zit het vast. Er is geen vooruitgang", zei de Litouwse president Dalia Grybauskaite na de bijeenkomst. "In de grenskwestie is er geen vooruitgang. We zullen zien wat er uit de discussie tussen de 27 landen komt", zei Peter Pellegrini, de premier van Slowakije.

May zou tijdens het diner gevraagd hebben of de EU-collega's haar voorstellen welwillend willen bekijken. "We zullen het natuurlijk niet op ieder detail eens zijn, maar ik hoop dat jullie welwillend willen reageren", zou ze volgens de regeringsbron hebben gezegd. "Het is nu aan ons allen te bewijzen dat we dit akkoord kunnen sluiten."

Eerder op de dag werd bekend dat de Britse premier zelf aanwezig zal zijn op een extra top over de Brexit in november. Die top moet de laatste struikelblokken uit de weg ruimen voor een vertrek uit de EU eind maart 2019.

De grootste hindernis blijft de grens tussen Noord-Ierland en Ierland. Na de Brexit moet deze grens weer strenger worden bewaakt, wat op weerstand stuit. De landen zien een harde grens met strenge controles niet zitten.

