Britse premier vraagt EU om 'frictieloos verkeer van goederen'

May schrijft dat "onnodig schadelijke disruptie" vermeden moet worden, waarbij ze het voorbeeld van de grens tussen het Europese Ierland en het Britse Noord-Ierland aanhaalt. "Om een harde grens te voorkomen, hebben we frictieloos verkeer van goederen nodig", stelt ze.

Op het Ierse eiland zijn volgens EU-onderhandelaar Michel Barnier straks controles nodig op het goederenverkeer tussen de twee gebieden, om de Brexit-grens te garanderen. Dat zouden volgens hem relatief zachte maatregelen zoals boot- en fabriekscontroles kunnen zijn, meldde Barnier dinsdag.

May is hier kritisch over en vraagt om een "eerlijke regeling". "Beide kanten kunnen niet het onacceptabele van de ander eisen, zoals een externe douanegrens tussen verschillende delen van het Verenigd Koninkrijk."

May presenteert woensdag plan op een EU-top

De brief komt vlak voor de informele tweedaagse EU-top die vanavond in Salzburg begint. Daar zal May haar plan, ook wel het Chequers-plan genoemd, nogmaals presenteren. Het plan is vernoemd naar het buitenhuis van de premier.

Daarna krijgen de overige 27 regeringsleiders tijd de voorstellen zonder haar te bespreken. Idealiter wordt op een extra top in november vervolgens een overeenkomst bereikt.

'Tweede referendum nog altijd een optie'

Overigens gingen ook woensdag weer stemmen op om de Brexit nog eens voor te leggen aan de Britse burgers. Volgens Mel Stride van het Britse ministerie van Financiën is een nieuw referendum mogelijk als de wetgevers het plan afwijzen, meldt persbureau Reuters.

De vleugel van de partij die voor een Brexit is, houdt dit volgens hem echter tegen. Deze politici zouden bang zijn dat er dan helemaal geen Brexit komt. "Dat gevaar is reëel", stelt Stride.