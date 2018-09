IMF: 'Brexit zonder deal zal Britse economie flink doen krimpen'

Lagarde deed haar uitspraken nadat het IMF een rapport publiceerde over de stand van zaken van de Britse economie.

Volgens ramingen van de VN-organisatie zal de Britse economie in 2018 en 2019 met 1,5 procent groeien, als er sprake is van een breed akkoord tussen het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie. Bij een zogeheten 'no deal-Brexit' zal de groei lager uitvallen. De kans op zo'n scenario lijkt met de dag toe te nemen.

Het IMF waarschuwt echter dat de onderwerpen die bij de Brexit-onderhandelingen nog op de agenda staan "beangstigend" zijn, vanwege de omvang van deze kwesties. Momenteel zitten de Brexit-onderhandelingen vast.

Over grote onderwerpen als de Ierse grenskwestie en de toekomstige relatie tussen het VK en de EU is nog altijd geen akkoord bereikt.

De IMF-directeur stelt dat geen enkel Brexit-akkoord zo goed voor de economie zal zijn als de huidige situatie, met vrij verkeer van goederen, personen en kapitaal.

Britse minister Hammond neemt waarschuwing 'uiterst serieus'

"We moeten deze waarschuwing uiterst serieus nemen", zei de Britse minister van Financiën Philip Hammond na de publicatie van het rapport. "Het IMF is duidelijk: een 'no deal-scenario' is erg kostbaar, voor zowel het VK als de EU."

Volgens Hammond is de kans op een Britse uittreding uit de EU zonder akkoord onwaarschijnlijk, maar niet onmogelijk. De twee partijen willen in oktober een akkoord hebben gesloten, zodat er voldoende tijd overblijft om het akkoord te implementeren.

De Britse Brexit-minister Dominic Raab zei eind juli dat hij er vertrouwen in heeft dat die afspraak er komt. EU-hoofdonderhandelaar Michel Barnier verwacht dat er begin november een deal zal zijn. Barnier zei maandagmiddag dat de onderhandelingen in "goede sfeer" plaatsvinden.