Premier May waarschuwt dissidenten in eigen partij voor 'no deal-Brexit'

Het vertrek van het Verenigd Koninkrijk (VK) uit de EU moet plaatsvinden op 29 maart 2019, maar er is nog geen uittredingsovereenkomst met het Europese blok.

Een invloedrijke groep dissidenten van de Conservatieve Partij heeft gedreigd May te zullen bevechten in het Lagerhuis, terwijl zij probeert de afspraken met de EU rond te krijgen. Het is onduidelijk of de premier de 320 stemmen kan werven die ze nodig heeft om haar plannen erdoor te krijgen.

"In dat geval is het alternatief dat er geen afspraak komt", zei May in een interview met de BBC.

De groep bestaat uit parlementariërs die voorstander zijn van een 'harde' uittreding - de 'no deal-Brexit' - boven een constructie waarin het VK zich moet houden aan allerlei EU-regels, maar als oud-lid geen inspraak meer heeft. De premier wil wel een dergelijke handelsovereenkomst met de EU.

May botste al eerder met 'Brexiteers'

Het is niet de eerste keer dat May botst met de zogeheten 'Brexiteers'. Eerder dit jaar namen minister van Buitenlandse Zaken Boris Johnson en Brexit-minister David Davis ontslag, omdat ze het niet eens waren met de Brexit-plannen van May.

De grens tussen Ierland en Noord-Ierland blijft de voornaamste horde die door de onderhandelaars moet worden genomen. Beide gebieden zien een harde grens, met strenge controles, niet zitten, maar de EU is huiverig om een uitzonderingspositie te scheppen voor het VK.

May reist later in de week af naar Straatsburg, waar donderdag een Brexit-bijeenkomst van Europese leiders plaatsvind. Naar verwachting zal de Britse premier daar bij haar collega's lobbyen om een akkoord te bereiken.

Technologie moet controles aan Ierse grens verminderen

EU-hoofdonderhandelaar Michael Barnier zou volgens Britse media werken aan een voorstel om technonologie te gebruiken voor het inperken van grenscontroles. Bedrijven zouden zich mogelijk kunnen laten registreren als 'vertrouwd', waarna hun zendingen kunnen worden gevolgd met een systeem dat gebruikmaakt van streepjescodes.

Eind september komt de Conservatieve Partij van May bijeen voor de jaarlijkse partijconferentie. Daarna gaan er verschillende voorstellen voor de betrekkingen na de Brexit naar de Europese leiders. Op de EU-top die op 18 oktober wordt gehouden, zou er een Brexit-deal moeten liggen.

De Britse Brexit-minister, Dominic Raab, zei eind juli dat hij er vertrouwen in heeft dat die afspraak er komt. Ook EU-hoofdonderhandelaar Barnier zei te verwachten dat er begin november een deal is.

De Oostenrijkse kanselier Sebastian Kurz verklaarde maandag dat de Europese partners van het VK alles moeten doen om een 'harde' Brexit te voorkomen. De Franse president Emmanuel Macron, die bij Kurz op bezoek was, zei: "Het is essentieel dat we een akkoord bereiken en de regels van de EU volledig in stand blijven."