'Partijgenoten overleggen over afzetten Britse premier May'

De leden van de denktank European Research Group (ERG) van de conservatieve partij kwamen volgens de BBC dinsdagavond bijeen.

Ze spraken toen openlijk over de politieke toekomst van May. Om haar af te kunnen zetten als conservatieve leider, moet eerst een interne partijverkiezing in gang worden gezet. Daarvoor is de momenteel de steun nodig van 48 conservatieve parlementariërs, 15 procent van het totaal.

Op de bijeenkomst klonken opmerkingen als "ze is een ramp" en "iedereen die ik ken is van mening dat ze moet opstappen", meldt de BBC.

Toch lijken de ERG-leden niet van plan te zijn May onmiddellijk uit te dagen. Ze willen eerst een kandidaat vinden die een goede kans heeft de premier te verslaan in een partijverkiezing.

Boris Johnson noemt Brexit-plan zwak

Boris Johnson, de voormalige minister van Buitenlandse Zaken van het Verenigd Koninkrijk, uitte eerder deze week in een open brief in de Daily Mail kritiek op de Brexit-plannen van May. "Ze heeft een zelfmoordvest aangetrokken, terwijl ze Brussel de ontsteker heeft gegeven", zei hij.

Johnson noemde het plan om de EU op 29 maart 2019 definitief te verlaten "zwak en zielig".

De voormalige burgemeester van Londen vond de opstelling van May in het Brexit-proces een teken van "zwak leiderschap" en vergeleek het Verenigd Koninkrijk met een "zwakkeling van 40 kilo die in elkaar wordt geslagen door een 220 kilo zware gorilla".

