Japans bedrijfsleven is klaar met onduidelijke Brexit-plannen

"We kunnen niks doen. Iedereen is zeer bezorgd", zegt Hiroaki Nakanishi, voorzitter van de Japanse werkgeversorganisatie Keidanren, tegen de The Financial Times. De organisatie vertegenwoordigt een hoop grote bedrijven die ook in het Verenigd Koninkrijk gevestigd zijn, zoals Toyota, Nissan en Honda.

De Japanners hebben een duidelijke mening over wat er moet gebeuren: "Houd het huidige economische klimaat zoals het nu is, voor zover mogelijk. Inclusief de douane-unie." Zo niet, dan zal dat de economische activiteit behoorlijk belemmeren, aldus Nakanishi.

Voor nu zouden de Japanners al blij zijn met duidelijkheid over hoe de Brexit er precies uit zal zien. "Er wordt over meerdere scenario's gesproken: van geen enkele Brexit tot een Brexit zonder enige transitiedeal met de Europese Unie. We zitten nu in een situatie waarin we met elk scenario rekening moeten houden."

Het is niet de eerste keer dat het Japanse bedrijfsleven aan de bel trekt over de Brexit. Twee jaar geleden stuurde Keidanren een brief (pdf) aan de Britse regering waarin het waarschuwde voor de gevolgen van de Brexit: een behoorlijke afname in het aantal directe investeringen en het risico dat bedrijven naar andere EU-landen verhuizen.