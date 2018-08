Britten in EU kunnen toegang tot banken verliezen bij Brexit zonder akkoord

Dat zei de Britse Brexit-minister Dominic Raab donderdag bij de publicatie van een reeks documenten die de Britten moet voorbereiden op een no deal-scenario. Raab gaf een persconferentie om de publicatie toe te lichten.

Naast de kans dat Britten geen toegang meer krijgen tot hun bankrekening, zal het kopen van Europese spullen volgens Raab ook langzamer gaan en duurder worden. Dit vanwege het einde van het vrij verkeer van goederen tussen het VK en de EU.

Ook zullen Britse banken toegang verliezen tot het Europese betaalsysteem, waardoor kaartbetalingen bij het aanschaffen van Europese producten duurder gaan worden voor de Britten en vice versa.

De Brexit-minister bleef wel optimistisch over het bereiken van een akkoord. "Ondanks dat we deze technische richtlijnen uiteenzetten voor de onwaarschijnlijke gebeurtenis van een no deal-scenario, heb ik nog steeds vertrouwen in een goede afloop van de onderhandelingen." Ook noemde hij het bereiken van een akkoord "de meest waarschijnlijke uitkomst."

De documenten hebben voornamelijk negatieve effecten op het Britse bedrijfsleven. Naast het verliezen van toegang tot de Europese interne markt, moeten de Britten ook rekening houden met de invoering van importtarieven op Britse goederen wanneer er geen akkoord wordt bereikt.

Brexit komt steeds dichterbij

Raab nam bij de persconferentie afstand van "wilde claims" over een mogelijk tekort aan medicijnen en voedsel na een no deal-Brexit. "Laat me je geruststellen", zei Raab donderdagmiddag, "het zal mogelijk blijven om van een BLT-sandwich (brood met spek, sla en tomaat, red.) te blijven genieten na de Brexit. Ook zal het leger niet worden ingezet om voedselvoorraden op peil te houden."

Ondanks de geruststelling lijkt de kans op een Brexit zonder akkoord steeds groter te worden. Op 29 maart 2019 zal het Verenigd Koninkrijk de Europese Unie verlaten, maar de onderhandelingen zitten al enige tijd muurvast. Struikelblokken blijven de Noord-Ierse grenskwestie en de toekomstige relatie met de EU.

Op 17 en 18 oktober is er weer een EU-top, waar de Brexit besproken zal worden. Deze datum wordt gezien als een zachte deadline voor een deal, zodat beide partijen nog genoeg tijd hedden om onderdelen van het akkoord te implementeren.